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إيران.. إصابة رئيس خدمات الطوارئ الطبية بفيروس كورونا

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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الأناضول - أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الثلاثاء، إصابة رئيس خدمات الطوارئ الطبية بير حسين كوليوند، بفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن كوليوند يعد من الشخصيات البارزة في مكافحة وباء كورونا المنتشر بسرعة في البلاد.


وأكدت الوكالة أن كوليوند يتلقى العلاج وأن حالته الصحية جيدة.

والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 77 شخصا والمصابين إلى أكثر من 2300.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في العديد من دول العالم، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

  
  
  

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