إيران.. إصابة رئيس خدمات الطوارئ الطبية بفيروس كورونا

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 32 ث
الأناضول - أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الثلاثاء، إصابة رئيس خدمات الطوارئ الطبية بير حسين كوليوند، بفيروس كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن كوليوند يعد من الشخصيات البارزة في مكافحة وباء كورونا المنتشر بسرعة في البلاد.
وأكدت الوكالة أن كوليوند يتلقى العلاج وأن حالته الصحية جيدة.
والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 77 شخصا والمصابين إلى أكثر من 2300.
وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في العديد من دول العالم، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.
الأناضول - أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، الثلاثاء، إصابة رئيس خدمات الطوارئ الطبية بير حسين كوليوند، بفيروس كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن كوليوند يعد من الشخصيات البارزة في مكافحة وباء كورونا المنتشر بسرعة في البلاد.
وأكدت الوكالة أن كوليوند يتلقى العلاج وأن حالته الصحية جيدة.
والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 77 شخصا والمصابين إلى أكثر من 2300.
وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في العديد من دول العالم، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:44
|18:18
|15:45
|12:38
|06:47
|05:21
|
15°
|15°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|15°-11
|15°-11
|21°-12
|19°-11
|13°-7
Follow @babnet_Tunisie
(109 328) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 484) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 284) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 72 965) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 070) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 956) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 663) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 701) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 283) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 694) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 207) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 386) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 955) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 682) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 858) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 333) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 643) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 39 232) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 593) لقد عرّاها تماما...
( 34 722) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
Par:lazaro (Tunisia )
Sur:أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير بانعتاقه من ديكتاتورية وفاشية عبير موسي !!!