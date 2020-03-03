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موريتانيا تنفي تسجيل إصابات بكورونا

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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نواكشوط/ محمد البكاي -

بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول الاشتباه بوفاة شخص بسبب الفيروس



نفت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، أي إصابات بفيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة اطلعت عليه الأناضول، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول الاشتباه بوفاة شخص في العاصمة نواكشوط، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنها أجرت فحوص مخبرية لحالتين تم وضعهما بحجز في مستشفى أمراض القلب، في نواكشوط، كان يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأفادت أن نتائج الفحص أكدت عدم إصابتهما بالفيروس.

والإثنين، أعلنت السنغال والمغرب المجاورتان لموريتانيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وحتى مساء الإثنين، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم، إلى 3044 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 89 ألفا، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

  
  
  

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