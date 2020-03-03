أسعار النفط تصعد لليوم الثاني وسط آمال بخفض الإنتاج

Mardi 03 Mars 2020
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صعدت أسعار عقود النفط الآجلة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط آمال بخفض إنتاج الخام من جانب تحالف (أوبك+)، بعد هبوط حاد للأسعار خلال الشهر الماضي.
ويلتقي التحالف المؤلف من كبار منتجي الخام في المنظمة إلى جانب منتجين مستقلين تقودهم روسيا، يومي 5 - 6 مارس/آذار الجاري، لبحث مصير اتفاق لخفض الإنتاج، ينتهي في 30 من ذات الشهر، وأية إجراءات أخرى لكبح جماح هبوط الأسعار بسبب فيروس "كورونا المستجد".
وبحلول الساعة (06:42 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.32 بالمئة أو 69 سنتا إلى 52.58 دولارا للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.65 بالمئة أو 78 سنتا إلى 47.52 دولارا للبرميل.
ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار الجاري.
والإثنين، توقع بنك "أوف أمريكا غلوبال"، بلوغ سعر برميل خام برنت 54 دولارا في المتوسط خلال 2020، منخفضا 8 دولارات عن تقديراته السابقة، الأسبوع الماضي البالغة 62 دولارا للبرميل.
وأعلنت الصين، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 2945 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 80.15 ألفا.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 71 دولة، بينها 12 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن وتونس والمغرب.
صعدت أسعار عقود النفط الآجلة، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط آمال بخفض إنتاج الخام من جانب تحالف (أوبك+)، بعد هبوط حاد للأسعار خلال الشهر الماضي.
ويلتقي التحالف المؤلف من كبار منتجي الخام في المنظمة إلى جانب منتجين مستقلين تقودهم روسيا، يومي 5 - 6 مارس/آذار الجاري، لبحث مصير اتفاق لخفض الإنتاج، ينتهي في 30 من ذات الشهر، وأية إجراءات أخرى لكبح جماح هبوط الأسعار بسبب فيروس "كورونا المستجد".
وبحلول الساعة (06:42 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.32 بالمئة أو 69 سنتا إلى 52.58 دولارا للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.65 بالمئة أو 78 سنتا إلى 47.52 دولارا للبرميل.
ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/آذار الجاري.
والإثنين، توقع بنك "أوف أمريكا غلوبال"، بلوغ سعر برميل خام برنت 54 دولارا في المتوسط خلال 2020، منخفضا 8 دولارات عن تقديراته السابقة، الأسبوع الماضي البالغة 62 دولارا للبرميل.
وأعلنت الصين، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 2945 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 80.15 ألفا.
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 71 دولة، بينها 12 دول عربية هي الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن وتونس والمغرب.
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