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الجزائر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 5

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله -

بعد تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، حسب وزارة الصحة الجزائرية



أعلنت الصحة الجزائرية، مساء الإثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لكورونا، من نفس عائلة امرأة (53 عاما)، وابنتها (24 عاما) أعلن في وقت سابق، إصابتهما في محافظة البليدة (جنوب)".

وأوضح أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد أصبح 5 حالات مؤكدة.

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وزارة الصحة بأن العدوى بفيروس كورونا انتقلت إلى الأم وابنتها من قريب لهما مقيم في فرنسا قدم لزيارتهما في الفترة ما بين 14 إلى 21 فبراير/شباط الماضي.

والأحد، أعلنت الرئاسة الجزائرية "التعبئة العامة" لمواجهة انتشار "كورونا".

وفي 25 فبراير الماضي، أعلنت الجزائر عن أول إصابة مؤكدة بـ"كورونا" لإيطالي يعمل في حقل نفطي، جنوبي البلاد.

وأجلت إيطاليا الجمعة، مواطنها المصاب بالفيروس من الجزائر على متن رحلة جوية خاصة وهو في حالة عزل سريري.

  
  
  

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