ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 66

Mardi 03 Mars 2020



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ووصول عدد الإصابات إلى ألف و501

ارتفعت، الإثنين، عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 66 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى ألف و501.جاء ذلك في تصريحات لعلي رضا عزيز، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طهران، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وكانت آخر حصيلة رسمية لعدد ضحايا كورونا في إيران، أعلنتها وزارة الصحة الأحد، وبلغت 54 وفاة و978 إصابة.وأمس، توفى محمد مير محمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام جراء إصابته بالفيروس.ولدى إيران أكبر عدد من الوفيات إثر الفيروس خارج الصين.ومن بين المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان "مجتبى ذو النور"، و5 أعضاء في البرلمان، و نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، "معصومة ابتكار"، و نائب وزير الصحة، إيرج حريرجي، ومحمد رضا قدير، رئيس جامعة الطب في محافظة قم.وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 63 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.