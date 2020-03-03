''كورونا'' الإثنين: 3044 وفاة و89 ألف إصابة في 71 دولة حول العالم (محصلة)

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الأناضول

- الإثنين 2 مارس/ آذار 2020 انضمت 6 دول جديدة إلى قائمة إصابات الفيروس، هي، إندونيسا، السعودية، تونس، المغرب، الأردن، السنغال.

- 71 دولة حول العالم أعلنت عن إصابات، بينها 13 دول عربية هي، الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، عمان، لبنان، مصر، الجزائر، قطر، الأردن، تونس، السعودية والمغرب.

ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 71 دولة حول العالم حتى مساء الإثنين، إلى 3044 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 89 ألفا، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.وفيما يلي أحدث إحصائيات ضحايا الفيروس:1 - البر الرئيسي للصين: 80026 إصابة توفى منها 2914- هونج كونج (تتبع الصين): 95 إصابة توفى منها 42 - ماكاو: 10 إصابات3 - كوريا الجنوبية: 3150 إصابة توفى منها 174 - اليابان: 941 إصابة توفى منها 115 - إيطاليا: 1835 إصابة توفى منها 526 - إيران: 1501 إصابة توفى منها 667 - سنغافورة: 98 إصابة8 - الولايات المتحدة: 80 إصابة توفي منهم 69 - فرنسا: 191 إصابة توفى منهم 410 - ألمانيا: 129 إصابة11 - إسبانيا: 74 إصابة12 - الكويت: 56 إصابة13 - تايلاند: 42 إصابة14 - تايوان: 39 إصابة توفى منهم واحدة15 - البحرين: 49 إصابة16 - ماليزيا: 24 إصابة17 - إستراليا 25 إصابة18 - المملكة المتحدة: 35 إصابة منهم وفاة واحدة19 - الإمارات: 19 إصابة20 - فيتنام: 16 إصابة21 - كندا: 14 إصابة22 - السويد: 22 إصابة23 - سويسرا: 10 إصابات24 - العراق: 27 إصابات25 - النرويج: 6 إصابات26 - عمان: 6 إصابات27 - النمسا: 14 إصابات28 - روسيا: 5 إصابات29 - كرواتيا: 5 إصابات30 - إسرائيل: 12 إصابة31 - الفلبين: 3 إصابات منهم وفاة واحدة32 - اليونان: 7 إصابات33 - الهند: 3 إصابات34 - لبنان: 13 إصابة35 - رومانيا: 3 إصابات36 - باكستان: إصابتان37 - فنلندا: إصابتان38 - هولندا: 10 إصابات39 - جورجيا: إصابتان40 - المكسيك: إصابتان41 - مصر: إصابتان42 - الجزائر: 5 إصابات43 - أفغانستان: إصابة واحدة44 - شمال مقدونيا: إصابة واحدة45 - أستونيا: إصابة واحدة46 - ليتوانيا: إصابة واحدة47 - بلجيكا: إصابة واحدة48 - بيلاروسيا: إصابة واحدة49 - نيبال: إصابة واحدة50 - سريلانكا: إصابة واحدة51 - كمبوديا: إصابة واحدة52 - الدنمارك: إصابة واحدة53 - البرازيل: إصابتان54 - نيوزيلندا: إصابة واحدة55 - نيجيريا: إصابة واحدة56 - أذربيجان: إصابة واحدة57 - موناكو: إصابة واحدة58- قطر: 7 إصابات59- الإكوادور: إصابة واحدة60- أيسلندا: إصابة واحدة61- أرمينيا: إصابة واحدة62- لوكسمبرج: إصابة واحدة63-أيرلندا: إصابة واحدة64- التشيك: 3 إصابات65- الدومينيكان: إصابة واحدة66- إندونيسيا: إصابتان67- السنغال: إصابة واحدة68- السعودية: إصابة واحدة69- الأردن: إصابة واحدة70- تونس: إصابة واحدة71- المغرب: إصابة واحدة