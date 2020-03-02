   Om Kalthoum - جدّدت حبك  

''البنك والنقد الدوليين'': سنساعد أعضائنا في مواجهة ''كورونا''

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
قراءة: 0 د, 50 ث

الأناضول - واشنطن - أعلنت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استعدادهما لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة المصاعب الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن فيروس كورونا.

وذكر رئيسا البنك ديفيد مالباس والصندوق كريستين لاغارد، في بيان مشترك، الإثنين، أنهما على تواصل نشط مع المؤسسات الدولية ومسؤولي الدول الأعضاء.


وأضاف البيان، أن "المجموعة على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه المصاعب الاقتصادية والمآسي الإنسانية بسبب فيروس كورونا".

وأوضح أن المجموعة تولي أهمية خاصة للدول الفقيرة التي تملك نظاما صحيا ضعيفا.

واستطرد: "سنستخدم ما أمكن من الوسائل الموجودة بحوزتنا، بما فيها التمويل الطارئ والدعم التقني والاستشارة السياسية".

وأكد أن التعاون الدولي في مواجهة التأثيرات الاقتصادية والصحية لفيروس كورونا، يشكل أهمية حيوية.

وأردف: "المجموعة عازمة على توفير الدعم الذي تنتظره منا شعوب الدول الأعضاء".

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.


  
  
  

festival-107d9dde83fd9e8f94548793ba6de59d-2020-03-02 22:41:04






0 de 0 commentaires pour l'article 199042



En continu

الاثنين 02 مارس 2020 | 7 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:45 12:38 06:48 05:22
17°
 17° % 67 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-1215°-1015°-1120°-1019°-12
  • Avoirs en devises
    19110,7

  • (2 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mars)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583187784|199042 378|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires