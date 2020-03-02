ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا إلى 52

Lundi 02 Mars 2020
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وكالات - أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 52 ضحية ، وأن أعداد المصابين بالفيروس في إيطاليا يتخطى الـ2000 بعد تسجيل نحو 300 إصابة جديدة .
وكالات - أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 52 ضحية ، وأن أعداد المصابين بالفيروس في إيطاليا يتخطى الـ2000 بعد تسجيل نحو 300 إصابة جديدة .
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Par:karimyousef (France )
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