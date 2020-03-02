مصر.. الإعدام شنقا لعشماوي و36 آخرين

Lundi 02 Mars 2020



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الأناضول

- في قضية "أنصار بيت المقدس"

- متهمون بارتكاب 54 جريمة



- سلمت ميليشيات حفتر "هشام عشماوي" للسلطات المصرية بعد توقيفه في درنة الليبية

قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بإعدام "هشام عشماوي" و36 آخرين، شنقا، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أنصار بيت المقدس".وبحسب وسائل إعلام مصرية، صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية خالد حماد وباهر بهاء الدين ومعتز مدحت، ضد المتهمين بارتكاب 54 جريمة.ويأتي إصدار الحكم بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية والذي يعتبر ملزما للمحكمة باستطلاع رأيه قبل إصدار أحكام الأعدام، لكن رأيه يظل استشاريا، بحسب القانون.وتتهم السلطات المصرية "عشماوي" وآخرين من تنظيم "المرابطون" بمهاجمة نقطة تفتيش أمنية بالفرافرة (غرب) في يوليو/تموز 2014 أسفرت عن مقتل 28 عسكريا بينهم ضابطين.كما تتهمه بتنفيذ تفجيرات استهدفت القنصلية الإيطالية في القاهرة ومقر الأمن الوطني في شبرا، ومحاولة اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة.ونسبت إليه تهما أخرى تتضمن تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية (حركة حماس الفلسطينية)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.وفي 29 مايو/ أيار 2019، أعلنت القاهرة عن تسلم هشام عشماوي من ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي أوقفته في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.