''كورونا'' يقود قطاع التصنيع في الصين للانكماش خلال فبراير... أسرع وتيرة هبوط منذ 2004

Lundi 02 Mars 2020



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الأناضول

- انكمش قطاع التصنيع في الصين بوتيرة حادة خلال فبراير / شباط الماضي، مع غياب أية بوادر لكبح جماح فيروس "كورونا المستجد"، وتفشيه في أكثر من 65 بلدا حول العالم.وأظهرت بيانات مؤسسة "آي. إتش. إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية، الإثنين، انكماش قراءة المؤشر إلى 40.3 نقطة خلال الشهر الماضي، نزولا من 51.1 نقطة في يناير/ كانون ثاني الفائت.وبحسب البيانات، فإن قراءة المؤشر المسجلة الشهر الماضي، تعتبر الأدنى منذ بداية نشر الأرقام المتعلقة بقطاع التصنيع في الصين عام 2004.والإثنين، أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى ألفين و914 حالة، منهم 42 شخصا فقدوا أرواحهم في مقاطعة هوبي خلال 24 ساعة الماضية.وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎ووفق التقرير، تراجعت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة من الأسواق الاستهلاكية، إضافة إلى هبوط التوظيف بأسرع معدل منذ 2004، رافقه تراجع في مبيعات قطاع التصنيع.ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.