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ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى 3044 شخصا وعدد الإصابات تجاوز 89 ألفا

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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الأناضول - بلغ عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد، الذي انتشر في أكثر من 60 دولة، 3 آلاف و44، حتى صباح الاثنين، فيما تجاوز عدد المصابين به 89 ألفا.

ووفقا للأرقام الرسمية التي أحصتها الاناضول، فقد تم تسجيل ألفين و912 وفاة في البر الرئيسي للصين، و54 في إيران، و34 في إيطاليا، و22 في كوريا الجنوبية، و12 في اليابان وحالتي وفاة في كل من هونغ كونغ، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وحالة وفاة واحدة في كل من تايوان والفلبين وأستراليا وتايلاند.


وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 80 ألفا و26 شخصاً، و98 في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، و40 في تايوان.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

  
  
  

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