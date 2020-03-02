الريال يحسم الكلاسيكو وينتزع صدارة ''الليغا'' من برشلونة

Lundi 02 Mars 2020



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الأناضول

حسم ريال مدريد موقعة كلاسيكو إسبانيا لصالحه إثر تغلبه على برشلونة بهدفين دون رد، الأحد، في مباراة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

دخل الفريقان اللقاء بنية هجومية منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وكان الريال البادئ بالتهديد من ركنية نفذها توني كروس عرضية لداخل منطقة جزاء برشلونة لكن الدفاع تعامل معها بتركيز عالٍ، مبعدا الكرة من على القائم القريب.بالمقابل اعتمد لاعبو البرسا في بناء هجماتهم على تحركات البرازيلي آرثر ميلو الذي كان مصدر الخطورة الحقيقية في صفوف الفريق.وجاءت الدقيقة 12 لتشهد معها محاولة هجومية لصالح برشلونة، أنهاها ليونيل ميسي بعرضية خطيرة أبعدها كاسيميرو بنجاح.وكان الفرنسي أنطوان جريزمان قريب من إحراز هدف التقدم، لكن كرته مرت أعلى مرمى تيبو كورتوا.رد الريال أتى عبر كرة هيأها كريم بنزيمة لزميله توني كروس الذي سددها قوية مرت من فوق مرمى تير شتيغن.أخطر فرص الشوط الأول جاءت من إنفرادة وضعت ليونيل ميسي في مواجهة الحارس كورتوا الذي أبعدها ببراعة لركلة زاوية.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث دفع ريال مدريد بكل قوته بحثًا عن هدف التقدم، وجاءت أولى الفرص الخطيرة للملكي من عرضية أرسلها كارباخال وتلقاها إيسكو برأسية قوية تصدى لها تير شتيغن ثم ابعدها جيرارد بيكيه من على خط المرمى.تلاها في الدقيقة 62 تمريرة خطيرة من كارباخال من على حدود المنطقة وضعت بنزيمة فى مواجهة المرمى ليسددها على الطائر لكنها مرت بجوار القائم.وأسفر الضغط الهجومي الرهيب من جانب الريال إلى تسجيل هدف التقدم للملكي بواسطة البرازيلي فينيسيوس جونيوس الذي توغل في منطقة جزاء برشلونة وسدد كرة في الزاوية اليمنى للحارس تير شتيغن.بعد الهدف واصل الريال سيطرته ونجح في تهديد مرمى خصمه بعدة كرات، وتمكن عبر المتألق كارباخال من إختراق الجهة اليمنى لدفاع البرسا وأرسل عرضية تلقاها فينيسيوس بتسديدة بكعب القدم مرت بعيدة عن المرمى.بالمقابل، حاول لاعبو برشلونة تعديل النتيجة عبر تحركات خطيرة للبديل مارتن برايثوايت، لكن جميع تلك المحاولات فشلت، لتأتي رصاصة الرحمة بهدف ثاني سجله البديل ماريانو دياز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع.بهذا الفوز، انتزع ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 56 متقدمًا على برشلونة بفارق نقطة واحدة.