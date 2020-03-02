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ثاني حالة وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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الأناضول - واشنطن -

عمدة نيويورك يؤكد تسجيل أول إصابة بالفيروس في المدينة لدى سيدة أقامت في إيران



سجلت الولايات المتحدة، ثاني حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

جاء ذلك بيان نشرته دائرة الصحة في ولاية واشنطن، الاثنين.

وأوضحت الدائرة في البيان أن رجلا في عمر السبعين، توفي جراء إصابته بالفيروس في مدينة سياتل.

من جهته، أعلن عمدة نيويورك أندرو كومو، تسجيل أول إصابة بالمدينة لدى سيدة في الثلاثين من عمرها أصيبت بالفيروس، بعد عودتها من إيران.

والسبت، سجلت الولايات المتحدة أول حالة وفاة بالفيروس.

وأعلن مسؤولون في الصحة الأمريكية، وجود 12 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بولاية واشنطن.

يشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في عموم الولايات المتحدة يبلغ 80 حالة على الأقل.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

  
  
  

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