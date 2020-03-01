   Souad Mohamed - اذا الشعب  

المهدية: ''لا وجود لفصل بين الإناث والذكور في مدارج ملعب المستقبل الرياضي برجيش''

Dimanche 01 Mars 2020

Dimanche 01 Mars 2020
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نفى سامي الهاني المكلف بالإعلام بنادي المستقبل الرياضي برجيش، الأحد في تصريح ل "وات"، وجود فصل "بين الجنسين بمدارج ملعب رجيش " مؤكدا أن مدرجا بني منذ نحو شهر "خصص للأطفال وأصاغر النادي وضيوف الشرف والفتيات".

وأوضح أن الجمعية تهدف من وراء المدرج الجديد "تشجيع الناشئة على حب الجمعية وتوفر لهم فرصة متابعة المقابلات مع حمايتهم من أي شغب محتمل خاصة وأنهم أقل من 18 سنة وهي سن يمنع القانون من تواجدها بالملاعب".
وشدد الهاني على أن بقية مدارج الملعب يتواجد بها "مشجعون من الذكور والإناث دون ميز بينهما عكس ما نقلته بعض وسائل الإعلام، اليوم، خلال نقلها لمباراة الدور السادس عشر من كأس تونس الذي جمع مستقبل رجيش بالنادي الرياضي الصفاقسي".


وقال، في ذات الإطار، أن "جماهير النادي قدمت عرض "الدخلة" في النصف الأول من المباراة فيما سمح للصغار والنساء والعائلات بعرض دخلة أخرى عند انطلاق الشوط الثاني من نفس المباراة بالتعاون مع خلية أحباء المستقبل الرياضي برجيش".

وأعتبر المتحدث جمعية رجيش مدرسة تسعى إلى ترغيب الناشئة وتشجيع العائلات والنساء على المشاركة في الفعاليات الرياضية وتعوديهم على حضور المباريات وتشجيع فريقهم "دون أي غاية أخرى".
وكانت مباراة اليوم قد انتهت بفوز النادي الرياضي الصفاقسي بركلات الترجيع بعد انتتهت المقابلة والوقت الإضافي بالتعادل 1/1.

  
  
  

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