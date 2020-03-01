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مانشستر سيتي يُتوج بلقب كأس الرابطة الانجليزية للمحترفين

Dimanche 01 Mars 2020

Dimanche 01 Mars 2020
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الأناضول - توج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، الأحد، إثر تغلبه على نظيره أستون فيلا بهدفين لهدف، في نهائي المسابقة الذي أقيم على أرضية ملعب ويمبلي.

بدأ أستون فيلا المباراة مهاجما وهدد مرمى الستي مبكرا، لكن سرعان ماعاد إلى مناطقه الخلفية نتيجةً للضغط الذي مارسه لاعبو السيتيزن مع إنقضاء الخمس دقائق الأولى للمباراة.


وسيطر رجال المدرب بيب غوارديولا على اللقاء ليأتي التقدم بهدف أول أحرزه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مع الدقيقة 20.

وعزز الإسباني رودريغو هيرنانديز تقدم السيتي بهدف ثاني سجله في الدقيقة 30، قبل أن يُسجل التنزاني مبوانا ساماتا هدف أستون فيلا الوحيد عند الدقيقة 41.

بهذا التتويج، وصل مانشستر سيتي للقبه الثالث على التوالي والسابع في تاريخ البطولة التي تعد المسابقة الرسمية الثالثة لأندية كرة القدم الإنجليزية بعد الدوري المحلي الممتاز وكأس الاتحاد لكرة القدم.

  
  
  

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