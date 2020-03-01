''كورونا'' يواصل الانتشار في أوروبا ويغلق أبواب ''اللوفر'' في فرنسا

Dimanche 01 Mars 2020



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الأناضول

ارتفعت الإصابات بالفيروس إلى 129 في ألمانيا، و100 في فرنسا، و74 في إسبانيا، و35 في بريطانيا، و22 في السويد، و14 في النمسا، و10 في هولندا و7 في اليونان.

يواصل فيروس "كورونا"، الانتشار في مختلف البلدان الأوروبية، مخلفاً مزيداً من الوفيات والإصابات الجديدة يومياً.ووفقاً للمعطيات الأخيرة، فقد ارتفعت الإصابات بالفيروس إلى 129 في ألمانيا، و100 في فرنسا، و74 في إسبانيا، و35 في بريطانيا، و22 في السويد، و14 في النمسا، و10 في هولندا، و7 في اليونان.كما دفع "كورونا" السلطات في فرنسا، إلى إغلاق أبواب متحف "اللوفر" الشهير، أمام الزوار.وفي ألمانيا، تم تعليق الدوام في إحدى المدارس لغاية منتصف مارس/آذار الجاري، عقب إصابة أحد المعلمين بـ "كورونا"، فضلاً عن وضع 70 طالباً و30 معلماً في المدرسة نفسها، قيد الحجر الصحي.بدورها، أعلنت وزيرة الصحة البلجيكية، ماجي دا بلوك، اكتشاف "كورونا" لدى شخص قدم من شمالي فرنسا، وأنه تم البدء بعلاج المصاب وفحص الأشخاص الذين تواصل معهم.وأوضحت أنهم يتوقعون زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، تزامنا مع انتهاء العطلة الانتصافية في البلاد، مؤكدة اتخاذهم كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار "كورونا".وكانت سويسرا قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع المصابين بالفيروس لديها إلى 22 شخصا.وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 63 دولة.ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان بعد الصين، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.