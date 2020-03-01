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سوريا: مقتل 26 جنديا من قوات النظام بغارات تركية في شمال غرب البلاد

Dimanche 01 Mars 2020

Dimanche 01 Mars 2020
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فرانس 24 - تل 26 جنديا في الجيش السوري السبت بغارات نفذتها طائرات تركية مسيرة في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن المرصد "مقتل 26 عنصرا من الجيش السوري جراء استهداف الطائرات المسيرة التركية مواقع قوات النظام في ريفي إدلب وحلب".


وتأتي الغارات بعد ساعات على توعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرد على مقتل 33 جنديا تركيا بغارة جوية نسبت لقوات النظام السوري في شمال غرب سوريا الخميس. وبلغت الحصيلة 34 مع وفاة جندي تركي آخر متأثرا بجروحه.

وأكد إردوغان السبت أن القوات السورية "ستدفع ثمن" هجماتها ضد الجنود الأتراك.

وارتفع منسوب التوتر في الأسابيع الأخيرة بين أنقرة وموسكو، حليفة نظام الأسد، اللتين تدهورت علاقتهما جراء الانتهاكات لاتفاق سوتشي الذي أبرمه الطرفان سنة 2018 لمنع أي هجوم للنظام السوري على إدلب.

ونشرت تركيا نقاط مراقبة في شمال غرب سوريا بموجب الاتفاق.

فرانس24/ أ ف ب



  
  
  

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