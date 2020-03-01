من إسطنبول.. قوافل المهاجرين تنطلق نحو أوروبا

Dimanche 01 Mars 2020



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الأناضول

حتى صباح الأحد، عبر من أدرنة التركية باتجاه أوروبا، أكثر من 76 ألف مهاجر غير نظامي

تواصل أعداد كبيرة من المهاجرين في إسطنبول، التوجه نحو المناطق الحدودية من أجل العبور إلى أوروبا.وينطلق المهاجرون من عدة مناطق بالمدينة، عبر الحافلات، باتجاه ولاية أدرنة، الواقعة على الحدود مع اليونان، وبلغاريا.وقال المهاجر السوري أحمد المحمد، للأناضول، إنه متجه إلى أدرنة رفقة زوجته و3 أبنائه، حيث يرغب في الذهاب إلى ألمانيا.وأضاف المحمد، أنه قدم من مدينة الرقة شمال شرقي سوريا إلى تركيا، قبل 7 سنوات، ومنذ وقتها وهو يعيش في العاصمة أنقرة.من جانبه، أوضح المهاجر أحمد أحمد، أنه فقد شقيقيه في الحرب السورية، ويعيش في أنقرة منذ 4 سنوات.وذكر أن "ظروف المعيشة أصبحت صعبة وباهظة"، لذلك يرغب في الذهاب إلى ألمانيا.بدوره، أفاد أسامة عبد الله خلف، بأن العمل الذي يقوم به والده يدر دخلا قليلا، لذلك يتجه رفقة عائلته إلى أدرنة، بهدف الذهاب إلى أوروبا.أما حسام أرنب، فأشار إلى أن "صعوبات الحياة وظروف العمل الصعبة" هي التي أجبرته على الهجرة.وتابع أرنب، أنه سيتجه إلى المناطق الحدودية، وعبرها إلى أوروبا، حيث يرغب في الاستقرار بهولندا.وفي وقت سابق، صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من أدرنة باتجاه أوروبا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى صباح الأحد.وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداءً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.والسبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.