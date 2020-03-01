.   Om Kalthoum - دليلي احتار  

تدريب النجم أو الترجي ليس بالأمر الهين

Dimanche 01 Mars 2020

Dimanche 01 Mars 2020
قراءة: 1 د, 15 ث

مرتجى محجوب (*)

مما لا شك فيه أن تدريب فرق في حجم و قيمة الترجي الرياضي التونسي أو النجم الرياضي الساحلي ليس بالأمر الهين بل يتطلب مواصفات معينة و دقيقة تتعلق بقوة الشخصية و التجربة الثرية و يا حبذا كلاعب أو مدرب في بطولة أوروبية و بالثقافة و الفلسفة الكروية العميقة و الحديثة و العصرية .


نعم ، المدرب الكبير هو فيلسوف كروي قبل كل شيء ، هو أريغو ساكي على سبيل المثال ، لم يلعب أبدأ كرة القدم و لكنه أصبح مدربا أسطورة في ايطاليا و العالم بأسره .

المدرب المحنك و المطلوب في فرقنا الكبرى ، لا يبني أسلوب لعبه حسب مستوى أندية البطولة التونسية مع احترامي لجميع الفرق ، بل يهيء فريقه للمواجهات الكبرى ضد أندية القارة الأفريقية في اطار البطولات الأفريقية أو العربية في اطار البطولة العربية ، خصوصاً و أن الأسلوب لا يكتسب بين ليلة و ضحاها ، بل يتطلب تعودا و ممارسة لفترة زمنية حتى يصبح طابعا للفريق .

في هذا الإطار ، فعلى رؤساء أنديتنا الكبرى كذلك أن يمنحوا الوقت اللازم للمدرب الذي تم انتدابه حسب المواصفات المطلوبة ،حتى تظهر نتائج عمله و أن لا يبادروا بتغييره بعد أول هزيمة ليدخل الفريق في نفق تغيير عقيم و غير مجدي للمدربين .

كرة القدم معبودة الجماهير في كافة أرجاء العالم ، لا تخضع للصدفة أو الرعواني ، بل هي تقريبا علم صحيح له أهله و مختصيه .

* لاعب كرة يد دولي سابق

  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198928

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Dimanche 01 Mars 2020 à 10h 49m |           
المعبود بحق هو الله لا كرة ولا غيرها،
محجوب أصبحح يدلي بدلوه في كل كبيرة وصغيرة بعد أن كان مختصا في شتم النهضة

Incuore  (Tunisia)  |Dimanche 01 Mars 2020 à 09h 51m |           
أحسنت المدب قضى علينا اهلكنا



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