بطولة قطر المفتوحة للتنس : البيلاروسية سابالينكا تتوج باللقب

Dimanche 01 Mars 2020



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توجت اللاعبة البيلاروسية ارينا سابالينكا، المصنفة 13 عالميا، مساء امس السبت بلقب بطولة قطر المفتوحة لتنس السيدات بعد تغلبها على التشيكية "بيترا كفيتوفا" المصنفة 11، في الدور النهائي للبطولة.وتمكنت سابالينكا من هزم كفيتوفا، المصنفة الثامنة للبطولة وحاملة لقب العام 2018، بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء، في مباراة استمرت ساعة و15 دقيقة انتهت بحرمان كفيتوفا من إحراز لقبها الثاني بالبطولة.وبهذا الفوز، حصلت سابالينكا التي خاضت النهائي الأول لها في بطولة قطر، على اللقب الأول لها بالبطولة والسادس خلال مسيرتها الاحترافية.كما أن اللقب هو الثالث للبيلاروسية في الستة أشهر الأخيرة بعد تتويجها بلقبي بطولتي ووهان وتشوهاي في الصين، وبحصولها عليه سترتقي إلى التصنيف 11 عالميا.وكانت منافسات الزوجي اول أمس الجمعة قد أسفرت عن تتويج الثنائي المكون من لاعبة تايبي الصينية شيه سو وي واللاتفية يلينا أوستابينكو بلقب هذه الفئة، بعد تغلبهما على الثنائي المؤلف من التشيكية باربورا ستريكوفا والكندية غابرييلا دابروفسكي بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة.وشارك في منافسات البطولة التي استمرت في الفترة من 23 إلى 29 فيفري ، 64 لاعبة في منافسات الفردي و28 فريقا في الزوجي، بينهن نخبة من المصنفات الأوائل على مستوى العالم .وتصنف بطولة قطر المفتوحة للتنس ضمن فئة "بريميير" (500 نقطة)، ويصل مجموع جوائزها إلى ما يقرب من 3 ملايين دولار، بحسب اللجنة المنظمة.وتحصل المتوجة بلقب منافسات الفردي على 605 آلاف دولار وصاحبة المركز الثاني على 304 آلاف دولار، في حين يحصل الزوجي الفائز باللقب على 172 ألف دولار، والزوجي الحاصل على الوصافة على 87 ألف دولار.