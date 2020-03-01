رئيس الوزراء الماليزي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

Dimanche 01 Mars 2020
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الأناضول - كوالالمبور/ عمر فاروق يلدز - أدى رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، الأحد، اليمين الدستورية، بعد تعيينه من قبل الملك السلطان عبد الله أحمد شاه، خلفا لمهاتير محمد.
ووسط مراسم أقيمت بالقصر الملكي في العاصمة كوالالمبور، بدأ ياسين مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية.
والسبت، عيّن ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، محيي الدين ياسين، رئيسا للوزراء.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية، عن بيان لمشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين، قوله، إن "القصر أعلن تعيين ياسين، رئيس الوزراء الماليزي الثامن".
واعتبر البيان، أن القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس الوزراء، "أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام".
والإثنين، قدم مهاتير محمد، استقالته من منصبة إلى ملك البلاد، دون أن يعلن أسباب ذلك.
وفي اليوم ذاته، قبل الملك الاستقالة مهاتير، وكلفه بقيادة الحكومة مؤقتا حتى تعيين خلف له.
وقبل الاستقالة بيوم، اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب مهاتير، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018، وسط اتهامات له بـ"الفساد".
الأناضول - كوالالمبور/ عمر فاروق يلدز - أدى رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، الأحد، اليمين الدستورية، بعد تعيينه من قبل الملك السلطان عبد الله أحمد شاه، خلفا لمهاتير محمد.
ووسط مراسم أقيمت بالقصر الملكي في العاصمة كوالالمبور، بدأ ياسين مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية.
والسبت، عيّن ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، محيي الدين ياسين، رئيسا للوزراء.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية، عن بيان لمشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين، قوله، إن "القصر أعلن تعيين ياسين، رئيس الوزراء الماليزي الثامن".
واعتبر البيان، أن القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس الوزراء، "أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام".
والإثنين، قدم مهاتير محمد، استقالته من منصبة إلى ملك البلاد، دون أن يعلن أسباب ذلك.
وفي اليوم ذاته، قبل الملك الاستقالة مهاتير، وكلفه بقيادة الحكومة مؤقتا حتى تعيين خلف له.
وقبل الاستقالة بيوم، اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب" أنور إبراهيم، حزب مهاتير، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، وهي الحزب الحاكم السابق الذي أطيح به في 2018، وسط اتهامات له بـ"الفساد".
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