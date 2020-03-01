إيطاليا.. ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا إلى 29

Dimanche 01 Mars 2020



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الأناضول

بلغ عدد الإصابات 1049 حالة

ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا الجديد" في إيطاليا، السبت، إلى 29 حالة، فيما سجلت 1049 إصابة بالفيروس.جاء ذلك بحسب ما أعلنته مدير الدفاع المدني في إيطاليا أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي.وقال بوريلي: "وصل عدد حالات الإصابة حتى اليوم إلى 1049، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29 بعد وفاة 8 أشخاص اليوم".وأكد أن عدد الذين تعافوا من الإصابة وصل إلى 50.وكانت السلطات الإيطالية أعلنت الجمعة، وفاة 21 شخصًا جراء إصابتهم بالفيروس.وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.