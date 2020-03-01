أستراليا.. تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

Dimanche 01 Mars 2020



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الأناضول

وفاة مواطن يبلغ 78 عامًا، أصيب بالفيروس أثناء وجوده في سفينة أميرة الماس" الخاضعة للحجر الصحي باليابان

أعلنت السلطات الاسترالية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في ولاية أستراليا الغربية.وأوضح مدير الصحة في الولاية أندريه روبيرتسون في تصريح صحفي، أن مريضًا يبلغ من العمر 78 عامًا فارق الحياة في المستشفى التي يتلقى العلاج فيها بالولاية بعد نقله إلى أستراليا.وأوضح روبيرتسون أن المريض أُصيب بالفيروس في سفينة "أميرة الماس" الخاضعة للحجر الصحي بميناء يوكوهاما قرب العاصمة اليابانية طوكيو.وأشار روبيرتسون إلى أن وفاة المريض المذكور تعد أول حالة في أستراليا جراء فيروس كورونا، قائلًا:" هذا الوضع مأساوي للغاية".ولفت إلى أن زوجة المتوفى البالغة 79 عامًا، لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابتها بالفيروس في السفينة ذاتها، مؤكدًا أن حالتها مستقرة.وكانت أستراليا أجلت 164 من مواطنيها كانوا على متن سفينة "أميرة الماس"، وأعلنت إصابة 9 من الذين أجلتهم بالفيروس.وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.‎وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.