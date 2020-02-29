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سعيدة القصر..تعيسة العصر..صمتت دهرا لتنطق عهرا

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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حياة بن بادم

خلناها رحلت برحيل رئيسها و أن مشروع قانون الميراث قد قبر. إنها سعيدة تعود لتنبش من جديد، و تدعو الكتل إلى التّصويت على قانون ''المُساواة في الميراث''.


و لمن لا يعرف سعيدة إنها:

سعيدة القصر،

عندما كانت تشرف على مشهد الاحتفال بعيد المرأة بقصر قرطاج، أين تقوم بانتقاء الحضور، مهمشة المرأة الريفية كما أن المرأة المتحجبة و إن وجدت فبروتوكول سعيدة يمنع جلوسها في الصفوف الأمامية. فخبر ثورة 17 ديسمبر لم يصلها و عقلها يسكنه ماضي الاستبداد،. و لا تخجل من استغلال بني جنسها ليكون المشهد عبارة على ترويج للدفاع عن حق المرأة السلعة عوضا الدفاع عن حق المرأة البشر في الحياة.

سعيدة القصر،

عندما انخرطت في عملية التشويه ضد الرجل الرئيس الدكتور محمد المنصف المرزوقي، و بأسلوب صبياني لا يحترم الموقع المكلفة به في رئاسة الجمهورية، و الذي اتهمته باختفاء جزءا من أرشيف الرئاسة و تسليمه إلى جهات أجنبية. لتتدارك فيما بعد و تطلب الاعتذار.

سعيدة القصر،

عندما قامت بدعوة نساء الوطن إلى عدم التصويت لمن لا يمرر قانون المساواة في الارث، و التمرد على آيات القرآن الكريم، عوض أن تقوم بدعوة السّاسة أن يكفوا شرورهم عن المرأة، و تعرّي حقيقة الانتهاكات التي طالتها في حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية. و تبين أن المرأة ترث ضعف الرجل من الجهل و نسبة البطالة و الاستغلال الفاحش.
سعيدة القصر،
عندما صمتت يوم الخميس الأسود 27 جوان 2019، حيث مرض رئيس الجمهورية و تحوله إلى المستشفى العسكري على وقع ضربات إرهابية هزت تونس. تساءل الشعب التونسي حينها أين ذهب صوتها و الذي وقع أمر جلل يتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية.

سعيدة القصر،

عندما كانت الناطقة الرسمية برتبة "مكمّمة الأفواه"، حيث تمنع على الشعب التونسي العظيم من التعبير عن رأيه على صفحة رئاسة الجمهورية.

سعيدة القصر، عفوا تعيسة العصر،
تعود من جديد بعد أن صمتت دهرا لتنطق عهرا.

  
  
  

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