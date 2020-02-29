انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا (بيان مشترك)

Samedi 29 Février 2020
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الأناضول - أكد بيان أمريكي أفغاني مشترك، السبت، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان، حال التزمت طالبان بتعداتها بموجب اتفاق سلام مع واشنطن يجري توقيعه الآن في قطر.
وبموجب نص البيان المشترك الذي نشرته وسائل إعلام أفغانية، منها "طلوع نيوز" فإن "الولايات المتحدة وحلفاءها سيكملون سحب قواتهم المتبقية من أفغانستان في غضون 14 شهرا بعد إعلان البيان واتفاق الولايات المتحدة مع طالبان".
يشار أن الولايات المتحدة غزت أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001، نفذها تنظيم القاعدة.
وخلال الغزو، قتل أكثر من ألفين و400 جندي امريكي، وعدد غير معروف من الجنود الأفغان ومقاتلي طالبان والمدنيين.
وتجري الولايات المتحدة محادثات مع طالبان منذ أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق، تسحب بموجبه آلاف الجنود من أفغانستان، حيث يتواجد ما بين 12 و13 ألف جندي، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، وتعهّدا بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.
وجاء في نص البيان المشترك أيضا أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 8 آلاف و600 في غضون 135 يوما وستفي بالتزاماتها الأخرى المعلنة في الاتفاق وستعمل مع حلفائها والتحالف لخفض عدد قواتهم في أفغانستان خلال فترة مماثلة رهناً بوفاء طالبان باتفاق السلام.
الأناضول - أكد بيان أمريكي أفغاني مشترك، السبت، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان، حال التزمت طالبان بتعداتها بموجب اتفاق سلام مع واشنطن يجري توقيعه الآن في قطر.
وبموجب نص البيان المشترك الذي نشرته وسائل إعلام أفغانية، منها "طلوع نيوز" فإن "الولايات المتحدة وحلفاءها سيكملون سحب قواتهم المتبقية من أفغانستان في غضون 14 شهرا بعد إعلان البيان واتفاق الولايات المتحدة مع طالبان".
يشار أن الولايات المتحدة غزت أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001، نفذها تنظيم القاعدة.
وخلال الغزو، قتل أكثر من ألفين و400 جندي امريكي، وعدد غير معروف من الجنود الأفغان ومقاتلي طالبان والمدنيين.
وتجري الولايات المتحدة محادثات مع طالبان منذ أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق، تسحب بموجبه آلاف الجنود من أفغانستان، حيث يتواجد ما بين 12 و13 ألف جندي، مقابل ضمانات أمنية من طالبان، وتعهّدا بعقد محادثات سلام مع حكومة كابل.
وجاء في نص البيان المشترك أيضا أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 8 آلاف و600 في غضون 135 يوما وستفي بالتزاماتها الأخرى المعلنة في الاتفاق وستعمل مع حلفائها والتحالف لخفض عدد قواتهم في أفغانستان خلال فترة مماثلة رهناً بوفاء طالبان باتفاق السلام.
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Par:Jugurtha_tn ( )
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