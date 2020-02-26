''كورونا'' تعطل الدراسة في الكويت أسبوعين

Mercredi 26 Février 2020



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الأناضول



- اعتبارا من 1 مارس المقبل.

- وزارة الصحة أعنلت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 25 حالة

أعلنت السلطات في الكويت، الأربعاء، تعطيل الدراسة بداية مارس/ آذار، ولمدة أسبوعين، بما يشمل الطلبة والهيئة التدريسية، خشية من تداعيات فيروس "كورونا" بعد تسجيل إصابات في البلاد.وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، في تصريح صحفي، إنه تقرر عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين، اعتبارا من 1 مارس المقبل.ويأتي القرار عقب إعلان وزارة الصحة، في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 25 حالة، بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.وقالت الوزارة، عبر حسابها على تويتر: "نعلن عن تأكيد إصابة 7 حالات لمواطنين كويتيين بفيروس كورونا، مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشارت إلى أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق، إصابة 18 حالة بالفيروس، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمصابين 25 حالة.وأكدت وزارة الصحة، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، ویجري تطبیق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ویتلقون الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات.وفي أوقات سابقة من الأسبوع الحالي، أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني، وقف جمیع الرحلات الجویة مع سنغافورة والیابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا وإيران، خشية من تداعيات فيروس "كورونا".كما قررت الكويت، الإثنين، وقف الاحتفالات بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضي في البلاد.وبخلاف الكويت، ظهر الفيروس خليجيا في البحرين، حيث تم تسجيل 26 إصابة، وسلطنة عمان 4 حالات، حتى صباح الأربعاء.أما إيران فأعلنت وفاة 19 شخصا بكورونا، وتسجيل 139 حالة.وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة، الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.