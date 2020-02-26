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تقرير: ارتفاع طلبات اللجوء لأوروبا 13 بالمئة في 2019

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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الأناضول - بروكسل/ شريفة جتين -

احتل السوريون المركز الأول في قائمة طالبي اللجوء، تلاهم الأفغان والقادمون من فنزويلا



أعلنت وكالة دعم اللاجئين التابع للأتحاد الأوروبي (EASO(، ارتفاع عدد طلبات اللجوء لدول الاتحاد خلال 2019، بنسبة 13 بالمئة، مقارنة مع 2018.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها الأربعاء، أن عدد طالبي اللجوء ارتفع مرة أخرى في أوروبا بعد سنوات من الانخفاض، التي أعقبت موجة اللجوء الكبيرة في 2015.

وأضافت أن طلبات اللجوء في 2018، بلغت 664 ألفا و480، في حين ارتفع العدد إلى 714 ألفا و200 طلب لجوء في 2019.

وأكّد التقرير، أن مواطني سوريا احتلوا المركز الأول في قائمة طالبي اللجوء بـ72 ألفا و254 طلب، تلاهم الأفغان بـ59 ألفا و706، والقادمون من فنزويلا بـ45 ألفا و166.

ولفت إلى أن 3 بالمئة من الطلبات كانت من أطفال لاجئين دون ذويهم، وأغلبها من فيتنام وأفغانستان وإريتريا.

وبيّن التقرير أن 33 بالمئة من طلبالت اللجوء تمت الموافقة عليها.

  
  
  

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