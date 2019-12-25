نُخبة نَكبة وطيور بلا أجنحة ...

Mercredi 25 Decembre 2019



أصيبت البلاد و كان المصاب جللا ، أصيبت في النخبة / النكبة التي عمرت المشهد السياسي بصورة من الصور ، نخبة في مزيج غير متجانس و لا متناغم و لا حتى قادر على الانسجام و التوافق لضرورة المصلحة العليا للوطن ..مزيج بات يشغل الحراك السّياسي و يظهر في واجهة الأحداث والمستجدّات في البلد – بقطع النّظر عمّن يحرّكها أو يضغط عليها من الخلف – هذا المزيج أهمل كلّ هموم الشعب القديمة و المستجدّة منها و انشغل في السب و الشتم و نصب المكائد و رفع القضايا او طلب الكراسي و مقايضة المناصب ، هذا المزيج السّياسي الذي ترك وراء ظهره كلّ الملفّات الحارقة و المستعجلة للوطن و ثرواته المنهوبة على مدار السّاعة ، و ترك ماكينة التهريب تنهب خيرات البلاد ومقدّراتها و تدخل - الموبقات - و تهرّب الأدوية و غيرها و كأنّ جغرافيّة تونس( الكبرى) حالت دون منعها . هذا المزيج السّياسي بأحزابه و شخوصه و شعاراته و خطاباته لم يدرج أيّ منهم في برامج عمله وفي نقاشاته رداءة التعليم و الصحّة و رواج المنكرات و مغيّبات العقل بين ((أطفال المدارس )) و انتشار الجريمة و الفساد بين الأحياء الشعبيّة و تدهور المقدرة الشرائية ، ترك هؤلاء كل ذلك و فضّلوا - التنبير - في موائد لئام الإعلام يبحثون عن إبهار نضالي مجاني ،،،،بين هذا - الكوكتال السياسي الرديء- نعم يكمن بعض الذين يحملون حقّا بين جنباتهم هموم هذا الوطن لكنّهم يبقون – طيورا بلا أجنحة –قد يكون الزّمن دال لهؤلاء دجّالو السّياسة و سماسرة البلاد ليجدوا و لو لبعض الوقت فرصة ، لكنّ هذا لن يدوم طويلا ، لن يدوم لأن الوطن و أهل الوطن سينفذ صبرهم يوما ... و سيقول لهم هذا الوطن بعمقه ، بأرضه ، بشعبه ، بهويّته و دينه ،، سيقول لهم ((أيّها المارّون بين الوظائف العابرة )) مرّوا أينما شئتم و تنقّلوا في مواقع القرار ، تنقّلوا من عبْد إلى عبْد سيّد ، تنقّلوا و لكن لن تنفذوا .لن تنفذوا إلى قلوب الشّعب و لن تدخلوا تاريخ هذا الوطن كما الشرفاء و الزعماء !! و هل بعد هذا عقوبة ؟؟؟ ستعيشون حياتكم عبيدا لمطابخ القرار بالعمالة و ستموتون نكراتٍ على أرض هذا الوطن العزيز !!