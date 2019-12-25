ڨالتهالو فاطمة بنت الحطّاب...

Mercredi 25 Decembre 2019
نصرالدين السويلمي
حزب محسن مرزوق هو أول من تحرك من الأحزاب ضد زيارة الرئيس أردوغان الى تونس، بعد ان اصدر البيان الأول في الغرض والذي من المؤكد ستتبعه بيانات أخرى تندد بالزيارة و تجتهد في إرضاء حفتر ومن ثم استرضاء أبو ظبي الغاضبة الزّعلانة، والتي تعتبر أنه أضاع عليها الكثير من الوقت في الملف التونسي بعد ان راهنت عليه لسنوات ومكنته من كل اشتراطاته غير انه انتهى الى هزيمة نكراء، ليس على يد المرزوقي او الغنوشي أوالباجي، بل على يد حافظ قائد السبسي، ولأنه يشعر بالخجل من محمد بن زايد، يحاول مرزوق بكل ما أوتي من جهد ضرب كل القوى والأشخاص والدول التي لا يرضى عنها حاكم الامارات، بالمقابل يجنح إلى مدح وتزكية كل من يدور في فلك هذا العقّال الذي يموّن معركة الثورات المضادة بالمال والسلاح.
في مقابل زيارة أردوغان اشترط مرزوق استقبال خليفة حفتر!!! يقارن الملحق الاماراتي المتونس بين الرئيس الذي صنع نهضة استثنائية في بلاده وبين القرصان الذي دمر بلاده، يدرك مرزوق أن حفتر هو رجل الإمارات وعين فرنسا وامل الكيان الصهيوني في المنطقة، لكن رغم ذلك يدفع الى الاعتراف به وتقديمه على غيره ! يعلم مرزوق كما غيره من الحزيبات المتونسة المفلسة، أن صناديق تونس تعافهم ولن يتمكنوا من ادراك مرادهم عبر الارادة الشعبية، لذلك يقدم مرزوق كل شيء لعله يبلغ مراده عبر الإرادة الزايدية! والأحمق لا يعي أنه حين يمتطي الزوائد الدودية لن تقوده الى السلطة ابدا، فقط تقوده الى غرفة العمليات ...
جاء في البيان الذي صدر عن صاحب المشروع ان الاخبار تتحدث عن التحاق السراج بلقاء قيس أردوغان، نقل مرزوق هذا الخبر عن فاطمة الحطاب التي أوردته على صفحتها والتي كانت أول من أثنى على البيان حين نزل على صفحة مرزوق!!! ينقل عن فاطمة عن أنس عن فيفي عبدو! لا يهم ما دام الكل يعمل لصالح مجرم الثورات المضادة عراب صفقة القرن. يحشو مرزوق بيانه بمرويات بنت الحطاب، وهو يعلم أنها موضوعة متوركة بايتة... يجمر مرزوق البايت بعد أن فوت الأحمق على نفسه كل الموائد الزاخرة الطازجة.. جمّر مرزوق جمّر.. لقّط فتات العبيد فلا دخل لك بموائد الثريد..
وان كان غلام زايد قد نال منا عبر مرزوق التعيس، فطالما نلنا منه عبر المرزوقي الرئيس..
حزب محسن مرزوق هو أول من تحرك من الأحزاب ضد زيارة الرئيس أردوغان الى تونس، بعد ان اصدر البيان الأول في الغرض والذي من المؤكد ستتبعه بيانات أخرى تندد بالزيارة و تجتهد في إرضاء حفتر ومن ثم استرضاء أبو ظبي الغاضبة الزّعلانة، والتي تعتبر أنه أضاع عليها الكثير من الوقت في الملف التونسي بعد ان راهنت عليه لسنوات ومكنته من كل اشتراطاته غير انه انتهى الى هزيمة نكراء، ليس على يد المرزوقي او الغنوشي أوالباجي، بل على يد حافظ قائد السبسي، ولأنه يشعر بالخجل من محمد بن زايد، يحاول مرزوق بكل ما أوتي من جهد ضرب كل القوى والأشخاص والدول التي لا يرضى عنها حاكم الامارات، بالمقابل يجنح إلى مدح وتزكية كل من يدور في فلك هذا العقّال الذي يموّن معركة الثورات المضادة بالمال والسلاح.
في مقابل زيارة أردوغان اشترط مرزوق استقبال خليفة حفتر!!! يقارن الملحق الاماراتي المتونس بين الرئيس الذي صنع نهضة استثنائية في بلاده وبين القرصان الذي دمر بلاده، يدرك مرزوق أن حفتر هو رجل الإمارات وعين فرنسا وامل الكيان الصهيوني في المنطقة، لكن رغم ذلك يدفع الى الاعتراف به وتقديمه على غيره ! يعلم مرزوق كما غيره من الحزيبات المتونسة المفلسة، أن صناديق تونس تعافهم ولن يتمكنوا من ادراك مرادهم عبر الارادة الشعبية، لذلك يقدم مرزوق كل شيء لعله يبلغ مراده عبر الإرادة الزايدية! والأحمق لا يعي أنه حين يمتطي الزوائد الدودية لن تقوده الى السلطة ابدا، فقط تقوده الى غرفة العمليات ...
جاء في البيان الذي صدر عن صاحب المشروع ان الاخبار تتحدث عن التحاق السراج بلقاء قيس أردوغان، نقل مرزوق هذا الخبر عن فاطمة الحطاب التي أوردته على صفحتها والتي كانت أول من أثنى على البيان حين نزل على صفحة مرزوق!!! ينقل عن فاطمة عن أنس عن فيفي عبدو! لا يهم ما دام الكل يعمل لصالح مجرم الثورات المضادة عراب صفقة القرن. يحشو مرزوق بيانه بمرويات بنت الحطاب، وهو يعلم أنها موضوعة متوركة بايتة... يجمر مرزوق البايت بعد أن فوت الأحمق على نفسه كل الموائد الزاخرة الطازجة.. جمّر مرزوق جمّر.. لقّط فتات العبيد فلا دخل لك بموائد الثريد..
وان كان غلام زايد قد نال منا عبر مرزوق التعيس، فطالما نلنا منه عبر المرزوقي الرئيس..
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Sur: برشا جاونا من النهضة في 2013 حبوا يدخلوا للتيار وما قبلناهمش!