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Le président Erdogan en Tunisie pour une visite de travail

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
AA - Tunis / Yosra Ouanes -

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé, mercredi, à Tunis pour une visite de travail, dont la durée n’a pas été communiquée.




La conseillère à la présidence tunisienne, chargée de la communication, Rachida Ennaifer a indiqué que le président Kais Saïed a accueilli son homologue turc à l'aéroport Tunis-Carthage.



Il est à noter que la présidence tunisienne n'avait annoncé ni la visite de travail ni les thèmes qui seront discutés.

  
  
     
  

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