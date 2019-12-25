Le président Erdogan en Tunisie pour une visite de travail

Mercredi 25 Decembre 2019
AA - Tunis / Yosra Ouanes -
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé, mercredi, à Tunis pour une visite de travail, dont la durée n’a pas été communiquée.
La conseillère à la présidence tunisienne, chargée de la communication, Rachida Ennaifer a indiqué que le président Kais Saïed a accueilli son homologue turc à l'aéroport Tunis-Carthage.
Il est à noter que la présidence tunisienne n'avait annoncé ni la visite de travail ni les thèmes qui seront discutés.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé, mercredi, à Tunis pour une visite de travail, dont la durée n’a pas été communiquée.
La conseillère à la présidence tunisienne, chargée de la communication, Rachida Ennaifer a indiqué que le président Kais Saïed a accueilli son homologue turc à l'aéroport Tunis-Carthage.
Il est à noter que la présidence tunisienne n'avait annoncé ni la visite de travail ni les thèmes qui seront discutés.
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Par:bensa94 (France )
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