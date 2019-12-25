زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غرب كندا ...لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

Mercredi 25 Decembre 2019
الأناضول - تورنتو - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا.
وذكر بيان صادر عن مركز الزلازل الكندي، أن مركز الزلزال، كان في بلدة بورت هاردي التي تبعد 188 كيلو متراً عن مدينة فانكوفر بالمقاطعة.
وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كم تحت سطح الأرض، وشعر به سكان فانكوفر.
ولم ترد بعد أنباء فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية، كما لم تُصدر السلطات أي تحذيرات بخصوص خطر تسونامي.
جدير بالذكر أن خمسة زلازل أخرى بدرجات مختلفة ما بين 4.8 إلى 6.0 درجات وقعت منذ الإثنين، قبالة سواحل المحيط الهادئ.
وذكر بيان صادر عن مركز الزلازل الكندي، أن مركز الزلزال، كان في بلدة بورت هاردي التي تبعد 188 كيلو متراً عن مدينة فانكوفر بالمقاطعة.
وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كم تحت سطح الأرض، وشعر به سكان فانكوفر.
ولم ترد بعد أنباء فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية، كما لم تُصدر السلطات أي تحذيرات بخصوص خطر تسونامي.
جدير بالذكر أن خمسة زلازل أخرى بدرجات مختلفة ما بين 4.8 إلى 6.0 درجات وقعت منذ الإثنين، قبالة سواحل المحيط الهادئ.
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Par:BABANETTOO (France )
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