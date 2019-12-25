Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Saalni Ellil  

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غرب كندا ...لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
الأناضول - تورنتو - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، الأربعاء، مقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا.

وذكر بيان صادر عن مركز الزلازل الكندي، أن مركز الزلزال، كان في بلدة بورت هاردي التي تبعد 188 كيلو متراً عن مدينة فانكوفر بالمقاطعة.


وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كم تحت سطح الأرض، وشعر به سكان فانكوفر.

ولم ترد بعد أنباء فيما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية، كما لم تُصدر السلطات أي تحذيرات بخصوص خطر تسونامي.

جدير بالذكر أن خمسة زلازل أخرى بدرجات مختلفة ما بين 4.8 إلى 6.0 درجات وقعت منذ الإثنين، قبالة سواحل المحيط الهادئ.

  
  
     
  

festival-9a4d60ba41c0ff4047120639fa979568-2019-12-25 07:47:19






0 de 0 commentaires pour l'article 194962



En continu

دخول الليالي البيض

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 | 28 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:11 14:51 12:26 07:30 05:57
15°
 19° % 58 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1319°-1217°-1215°-1113°-8
  • Avoirs en devises
    18848,1

  • (24 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14272 DT        1$ =2,83027 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 dec)   292,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577258069|194962 579|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires