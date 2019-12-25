برشا جاونا من النهضة في 2013 حبوا يدخلوا للتيار وما قبلناهمش!

Mercredi 25 Decembre 2019



من حق محمد عبو أن يدافع عن الحزب الذي أسسه من حقه أيضا أن ينتقد النهضة التي تحتكر المشهد السياسي كقوة معارضة منذ مطلع الثمانينات وكقوة حكم منذ مطلع العشرية الثانية للألفية الثانية، كما يحق لمحمد عبو ان يجرّح في قيادات النهضة إذا ثبت أنهم جرحوا فيه او في احد قيادات الحزب الذي اسسه، لنذهب أبعد من ذلك من حق عبو ان ينتقد ويشاغب قواعد النهضة بأكملها وبمختلف شرائحها، لكن ليس من حق عبو ان يهاجم النهضة ببعض الذي اختاروا الالتحاق بصف التيار! ليس من حقه ان يمعن في اهانة أولئك الذين انتقلوا من النهضة تحت اغراءات الخطاب الثوري وتحت الدعاية بأن النهضة انبطحت حين اختارت نهج السلمية مع خصومها وخصوم التجربة. متى كان انسحاب بعض الشباب من النهضة والتحاقهم بالتيار معرة تجلب لهم الرفض وتحرمهم من الانخراط في هذا الحزب أو ذاك!تلك سقطة تجاوزت الحيز الاخلاقي الى الشناعة والبشاعة، سقطة فضيعة تلك التي تتحدث عن كوكبة من النشطاء جلهم من الشباب الغاضب عن النهضة بشكل مهين، عبارة موغلة في الاحتقار المشين تلك التي تلفظ بها عبو"ومـــــا قبلناهمش"!!!!!!!!!!!!!! جرب هوما!!!فيروس هوما!!! لقد أراد عبو إهانة النهضة من خلال النيل من الشباب الذين التحقوا بالتيار، كان جزاء أولئك النكران والاهانة، قال عبو للنهضة لقد طردنا من التحق بنا من صفوفكم، رفضناهم!!!!ذلك صراعك مع النهضة وقيادات النهضة وحتى قواعد النهضة، فما دخل الذين خرجوا منها ووثقوا في التيار وأرادوا الانخراط فيه عن حسن نية، لماذا تستعملهم في وجه النهضة وكانهم مثلبة، ثم كيف ترفض انضمام من استوفوا جميع شروط الانخراط، كيف ترفض التحاقهم بالتيار لمجرد أنهم قدموا من النهضة! هل أنت بصدد تسفيه كل من ينتمي إلى النهضة أم بصدد وصم من انسلخ عن النهضة والتحق بك بالدونية!!! ما معنى ما قبلناهمش؟!!!! لماذا تساعد الساحة على خسرانك وتستعجل في ذلك، لماذا تنتقل إلى السرعة القصوى في اعتناق الخطاب الرحوي الوطدي.