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أنقرة: لن نتأخر عن دعم الحكومة الليبية ونسعى لوقف النار

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
الأناضول - أنقرة -

المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن:
- سنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، فلا يمكننا ترك الشعب الليبي بمفرده.

- نتطلع ونسعى إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.
- الدعم العسكري لحفتر من دول، بما فيها روسيا، لا يخدم العملية السياسية في ليبيا.
- ( مذكرة التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا) لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب الحكومة الليبية.



قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن إن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لدعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا، وشدد على سعي تركيا من أجل تحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث أكد قالن على أن "تنفيذ أي خطة شرقي المتوسط لا تأخذ تركيا في عين الاعتبار أمر غير ممكن".

وأضاف قالن: "سنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب الحكومة الشرعية (الوفاق الوطني) المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. لا يمكننا ترك الشعب الليبي بمفرده".

وتابع: "نتطلع ونسعى إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وعودة الجميع إلى وضعه قبل أبريل الماضي وفتح طريق المفاوضات السياسية على وجه السرعة".

وشدد قالن على أن "الدعم العسكري لحفتر من دول، بما فيها روسيا، لا يخدم العملية السياسية في ليبيا".

وأكد أنه "يتوجب على المجتمع الدولي بعث رسالة واضحة جدا إلى حفتر، فلا مفر من حرب أهلية أكثر دموية حال لم يوقف هجماته".

وحول الحديث عن التحضير لطلب تفويض من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا، أكد قالن على أن أنقرة لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب حكومة ليبيا وشعبها.


  
  
     
  

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