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إخلاء مدارس ومحطات قطارات بسبب بلاغات بوجود قنابل في موسكو

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
الأناضول - موسكو/ دميتري تشيرشو -أخلت السلطات الروسية عددا من المدارس ومحطات قطارات ومحاكم في العاصمة موسكو، إثر بلاغ بوجود قنابل.

وذكرت وكالة أنباء "ريا"، الثلاثاء استنادًا إلى مصادر أمنية، تلقي السلطات بلاغات بوجود قنابل في 19 مدرسة و7 محاكم و6 محطات قطارات في موسكو.


وأشارت إلى أنه تم إخلاء تلك المدارس والمحطات والمحاكم من الطلاب والموظفين والزوار.

وأكدت الوكالة أن الشركة تواصل عمليات البحث في تلك المباني.

  
  
     
  

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