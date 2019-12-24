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أسعار النفط متماسكة بدعم اتفاق أولي مرتقب للتجارة

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
الأناضول - تماسكت أسعار النفط الخام، الأربعاء، لليوم الرابع على التوالي فوق 66 دولارا للبرميل، مدعومة بقرب توقيع اتفاق أولي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع "قريبًا جدًا" اتفاق أولي للتجارة مع الصين، مشيرًا إلى مباحثات متقدمة جارية قبل التوقيع.


وبحلول الساعة (08:33 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.08 بالمئة أو 5 سنتات إلى 66.45 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم فبراير شباط بنسبة 0.02 بالمئة أو سنتا واحد إلى 60.53 دولارا للبرميل.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمتوسط يومي 19 مليون برميل، بينما الصين أكبر مستورد للخام عالميا بمتوسط 10.2 ملايين برميل يوميا وثاني أكبر مستهلك بمتوسط 13.2 مليون برميل.

ويستهلك البلدان معا ثلث الطلب اليومي العالمي على النفط الخام، البالغ قرابة 100 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

  
  
     
  

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