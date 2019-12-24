Radio Babnet Tunisie On Air: Farid Atrach - 3ich Anta  

تربية جنسية مع خراب برامج تعليمية

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
بقلم / منجي باكير

سواء بتفحص علمي من خلال الدراسات او بنظرة شمولية يتفق كل العقلاء على ان التعليم في بلادنا ضاع و ضيّع من زمان ، تعليم غرّبته و افسدت مستواه و ناتجه ايضا حقائب الوزراء المتعاقية عليه ، تعليم - يعانق - الفشل من زمان ، تعليم لم يقدر على تعليم الاجيال و لا حتى ان يربيهم على الأخلاق و محبة الوطن و لا افلح في غرس قيمتي الوقت و العمل في منظوريه ...


برامج و مقررات تعليمية - تنفلت - من حقائب الوزراء اكثرها تحاكي تجارب مجربة في بلاد برّة ، تُعمل و - تُقرطس - على عجل في - البيروات - المكيفة ثم تُسقَط على الإطارات التعليمية كسقوط البلاء المستعجل و ليس لهم الا التنفيذ بلا راي و لا اعتراض ولا تقييم .

تعليم بمقررات خاوية لا تستجيب للمواصفات العلمية و ليست مؤهلة لتكوين وظيفي صحيح تصلح لعمارة الوطن و الإرتقاء به هذا إذا استثنينا غول المحسوبية و الإنتقاء و الإقصاء الذي تمارسه بعض المجاميع على الهوية و الإنتماء و الإخلاص و الوفاء ...

تعليم عمّته بلوى الفساد و الإفساد ، تلاميذ داخلهم التدخين بجنسيهم و تحيطهم موبقات المخدرات و الخمر في ارقام مفزعة بشهادة وزارة التعليم نفسها ، تلاميذ تمردوا في اكثرهم على معلميهم و إداراتهم وعلى الإنضباط للقوانين المنظمة ...

وسط كل هذه المتاهة ، و مع تعليم بلا تربية يتفتق ذهن الوزير ( في الربع ساعة الاخير من توزيره ) بفكرة مستوردة ، لا اصل لها في الهوية ولا الموروثات ولا ثقافة البلد ، فكرة إقحام - التربية الجنسية - في تلاميذ لم يعرفوا في اكثرهم معنى التربية بمفهومها القويم في فصولهم !

عوض تربية اخلاقية ، تربية وطنية ، تربية إسلامية او تربية سلوكية تفكر وزارتنا العلية في تربية جنسية ! اي صلاح تريده لهذا الجيل و أي إصلاح تريد به منفعة الوطن ؟؟؟

فكرة - بايزة - متخلفة عن السياق ، فكرة خارجة عن منطق المعقول ، فكرة حالقة و ماحقة لما بقي رجاء في هذا التعليم ... على الاولياء تحمل مسؤولياتهم امام منظوريهم و مراجعة الوزارة فيما ستقدم عليه ، على علماء الإجتماع و متخصصي التربية و الايمة و الإطار التعليمي ايضا تحمل مسؤولياتهم تّجاه الجيل القادم و لفت نظر من سيتولى حقيبة التعليم إلى ضرورة الإصلاح الجذري للتعليم حتى ينصلح حال الجيل القادم وينتفع الوطن.

  
  
     
  

festival-cb4dd9367ecff0012d7424c06197c840-2019-12-24 10:33:25






0 de 0 commentaires pour l'article 194910



En continu

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 | 27 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:50 12:26 07:29 05:56
16°
 17° % 63 :الرطــوبة
تونــس 15°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
17°-1520°-1318°-1116°-1116°-10
  • Avoirs en devises
    18871,8

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14903 DT        1$ =2,83158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577181436|194910 337|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires