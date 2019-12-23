السعودية: أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية خاشقجي

Lundi 23 Decembre 2019



الأناضول

- الرياض - قضت محكمة سعودية، الإثنين، بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي، عن هذه الأحكام دون أن توضح هوية المحكمة التي أصدرتها وشملت الإعدام بحق 5 متهمين.وأضافت النيابة أن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 متهمًا، دون تفاصيل أكثر.ولفتت إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في القضية، فيما صدرت الأحكام في الجلسة العاشرة.وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.