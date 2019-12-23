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مارادونا: ''الفضائيون'' اختطفوني لثلاثة أيام ولا أستطيع أن أخبركم أكثر

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
وكالات - حدث أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، مؤخرا لوسائل إعلام أرجنتينية، كاشفا عن تعرضه للاختطاف من قبل "فضائيين".

وفي مقابلة مع قناة "تي يو سي سبورتس"، ذكر مارادونا ردا على سؤال فيما إذا كان يؤمن بالأجسام الغريبة والفضائيين، أنه "ذات مرة، بعدما تناولت قليلا من المشروبات الكحولية، كنت في عداد المفقودين من المنزل لمدة 3 أيام".


ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مارادونا قوله: "بعدما وصلت إلى المنزل، قلت إن أجساما غريبة فضائية اختطفتني، أخذوني معهم خارج الأرض، ولا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك".

  
  
     
  

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