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كرواتيا: جولة ثانية لحسم انتخابات الرئاسة وفق استطلاع خروج)

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
الأناضول - زغرب/ ليلى بوغرادليا

- وفق نتائج الاستطلاع، تصدر الانتخابات رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش بـ29.58 بالمئة.
- حلت رئيسة البلاد الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش في المركز الثاني بـ26.38 بالمئة، والمرشح المستقل ميروسلاف سكورو بالمركز الثالث بـ24.10 بالمئة من الأصوات.



أظهرت نتائج استطلاع آراء الناخبين في كرواتيا، أن الرئيس الجديد سيتم تحديده في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 5 يناير/ كانون الثاني 2020.

وانتهت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي لكرواتيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن استطلاع رأي الناخبين، أظهر عدم تمكن أي من المرشحين الـ11 حسم السباق من الجولة الأولى، وتحقيق النتيجة المطلوبة وهي "50+1".

ووفق نتائج الاستطلاع، تصدر الانتخابات رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش بـ29.58 بالمئة، فيما حلت رئيسة البلاد الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش في المركز الثاني بـ26.38 بالمئة، والمرشح المستقل ميروسلاف سكورو بالمركز الثالث بـ24.10 بالمئة من الأصوات.

ويبلغ عدد الناخبين في كرواتيا 3.8 ملايين شخص، وتُجرى الانتخابات الرئاسية كل خمس سنوات، ويمكن للرئيس أن يحكم فترتين رئاسيتين كحد أقصى.

  
  
     
  

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