Radio Babnet Tunisie On Air: Omar Khayrat - Al Ayyam  

ما يحدث هو حراك تياسة لا شان له بالسياسة

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
بقلم / منجي باكير

يمر المشهد السياسي التونسي هذه الايام بزمن التوافقات المشبوهة و الصفقات المصلحيّة و تنفيذ الأجندات و الضغوطات وليّ الأذرع والإنحناء للإملاءات و لم يصل بعد إلى استراتيجيّة واضحة تقوم على الإخلاص لهذا الوطن و تنبني على أسس علميّة و عمليّة تعمل على زحزحة و حلحلة الواقع الرّاهن للدّفع نحو الأفضل و لو بعد حين ،،، لم نصل إلى حراك سياسي صحيح .


مشهد - سياسي - غوغائي لم يحافظ إلاّ على المسمّى ،، يشغله خليط من الشّخوص لا يتقنون الفعل السياسي على أصوله ولايتحركون بمقتضياته ، إضافة إلى ارتهانهم لأحزابهم و ولاءاتهم وكذلك لمصالحهم الذّاتيّة ممّا يجعلهم قاصرين عن الحركة الفعليّة و إحداث التغيير فضلا عن عدم تقديم الإضافة و التحرّك بالبلاد و العباد إلى مستويات أفضل إقتصاديّا ، إجتماعيا و حتّى سياسيّا . بل هم غير قادرين اليوم حتى على تشكيل حكومة تجمع شتات هذا المشهد ، غير قادرين لان حساباتهم لا يعنيها الوطن ، لا يعنيها مواطنيهم و ناخبيهم ، يعنيها فقط تكريس ثقل سياسي هلامي لا يجد مفهومه إلا في ادمغتهم ...

بالموزاة تشهد البلاد ركودا واضحا لمختلف تشكيلات المجتمع المدني ، و لم يظهر من القائمين عليها و لا الناشطين فيها أيّة بوادر و لا مؤشّرات على تحمّل مسؤولياتها الإستثنائيّة بل إنّها لم تتوصّل بعد إلى اتّخاذ أمكنتها المفروضة في دورة الحياة الإجتماعيّة و لم تبد أيّ نيّة (واضحة ) في تبيان معالم أنشطتها و مسار اشتغالها ممّا خلق شبه أزمة ثقة بينها و بين مواطنيها و ربّما حتّى يأسا من جدوى و فاعليّة تواجدها و تأثيرها إيجابا في الحياة العامّة ….

و لهذا كان هذا (المشهد السّياسي) و ما يتّصل به مشهدا مشوّها غوغائيّا و اعتباطيّا ، وسيضلّ كذلك إلى أن يفيء الجميع إلى العنوان الأكبر و الأوحد وهو المصلحة العليا للوطن التي يجب أن تنتفي معها كلّ شذوذات الترضيات و التوافقات و الصفقات . سيضلّ كذلك إلى أن يبتعد الحراك السياسي عن شغل التياسة و يحترف عيْنَ السّياسة ….

  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194818

Charles  (France)  |Dimanche 22 Decembre 2019 à 19h 08m |           
Des nul que de la gueule
aucun respect pour la société
très bien payer a tchatcher
la responsabilité vous fait peur
mais aboyer comme des chiens sa vous amuse
vous ne meritez votre salaire l argent des pauvres

Karimyousef  (France)  |Dimanche 22 Decembre 2019 à 19h 03m |           
لا أدري كيف صدق البعض مناورة التيار و حزب الكتاب الاخضر للمشاركة في الحكم.شخصيا لم أصدق إطلاقاً نية مشاركتهم في الحكومة.من صدقهم فهم اغبياء



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