من فم البير و لا من قاعو...

Dimanche 22 Decembre 2019



فاقد الشيء لا يعطيه هذه المقولة تنطبق قولا و فعلا على صاحب باتيندة البيسكلات و الماجدة حرمه فمن تعود سياقة الدرجات الهوائية يصعب عليه قيادة السيارات الكبيرة و تحمل مسؤولية أعبائها الثقيلة من قدرة على التحكم و الوصول بها إلى بر الأمان لأن ذلك يتطلب قائد صلب و صاحب شخصية و كاريزما قيادية من نوع خاص...المراواغات و المناورات التي مارسها محمد عبو منذ نتائج الإنتخابات التشرعية الأخيرة و التي كان يحاول التسويق لها على أنه راغب و شديد الحرص على المشاركة في الحكم شريطة تنفيذ شروطه التعجيزية التي كان يعلق الآمال على رفضها ليتخذ بذلك حجة و ذريعة لتبرير عدم المشاركة و بالتالي تحمل اعباء ثقل مسؤولية الحكم و إدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة و الدقيقة التي يمر بها العالم و ليس تونس فقط...لم يخطر ببال محمد عبو و لو لحين أن الشروط التعجيزية التي وضعها قد تلقى القبول لدى المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي و كل الشركاء مما دفع بوسطاء من رحم الثورة و بروح المسؤولية مثل أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك و الإعلامي الحبيب بوعجيلة إلى تحفيز الجميع على وضع سياج ثوري حول الحكومة يتمثل في حركة النهضة التيار الديمقراطي حركة الشعب و تحيا تونس مع دعم إئتلاف الكرامة لها حتى دون المشاركة فيها...هذا السيناريو و التمشي الذي يتمثل في موافقة الحبيب الجملي على شروط التيار الديمقراطي لم يكن آل عبو يرغب فيه و يتصوره أصلاً لأنه أسقط من بين يديه حجة الطهورية و العفاف السياسي المصطنع حيث كما يقال وقفة الزنقة للهارب أمام قائد البيسكلات و أصبح البحر أمامه و المسؤولية وراءه أين المفر...هنا و أمام هذه الورطة لم يجد عبو من حل إلا الإستعانة برفيق إختصاص البراميل المتفجرة ليرمي أحد هذه البراميل على شكل تدوينات فيسبوكية مستفزة توتر الأجواء و تساهم بخبث مدفوع من وراء البحار لهدم سياج الثورة حول الحكومة القادمة...لكن لا يعلم آل عبو أن الشعب التونسي أذكى مم يتصور هو أو غيره من أغبياء السياسة و المراهقين و سوف لن تمر هذه المناورة الرخيصة مع الإبتزاز و التحرش السياسي دون عقاب ليلقى قائد البيسكلات مصير رفقاء إستعملوا من قبله الشعوذة و السحر السياسي حتى انقلب السحر على الساحرأمثال التيار الديمقراطي و حركة الشعب هم في الأصل ليسوا احزاب مسؤولية لأن الحكم و شؤون الدولة حمل ثقيل في حين التنبير السياسي و المعارضة الشعباوية الفلكلورية لا تتطلب مجهود كبير يكفي فقط أن تكون لا عهد ولا ميثاق لك و أن تكون سليط اللسان و تتميز بقدر من الوقاحة و قلة الحياء السياسي حتى تصنع الشو و البويز السياسي التعيس...أخيراً و رغم عدم مسؤولية التيار الديمقراطي و حركة الشعب إلا أن هذا لا يجب أن يكون حجة الحزب الأول للتحالف مع الفساد حتى إذا لزم الأمر إرجاع الأمانة للشعب ليعاقب المتخاذلين من فراخ السياسية...السلطة ملك الشعبانتهى