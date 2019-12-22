تعديل وزاري يشمل 10 حقائب بمصر

Dimanche 22 Decembre 2019



الأناضول

- القاهرة -أجرت مصر، الأحد، تعديلًا وزاريًا شمل 10 وزارات، في ثالث تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، أن مجلس النواب المصري (البرلمان) وافق في جلسته العامة اليوم على تعديل وزاري وارد من رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.ولم يشمل التعديل الوزاري الجديد أية حقائب سيادية، حسب المصدر ذاته.ويأتي التعديل الوزاري الجديد عقب أقل من شهر على تغيير شمل أكثر من نصف عدد المحافظين (16 من 27)، وهم أعلى مسؤولين محلييين في محافظات البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون "إعادة لترتيب البيت من الداخل" بعد جملة انتقادات غير معتادة طالت أداء الحكومة.