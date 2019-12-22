8 دول غرب أفريقيا ''ستتوقف'' عن تداول الفرنك الإفريقي في 2020

Dimanche 22 Decembre 2019



الأناضول

- أبيدجان - أعلن رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، أن 8 دول غرب إفريقية ستتوقف عن تداول عملة الفرنك الإفريقي في عام 2020.يأتي ذلك بعد توصل 8 دول أعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب إفريقيا لاتفاقية يتم بموجبها استخدام عملة جديدة تسمّى "إيكو" لتحل محل الفرنك الإفريقي العملة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية الفرنسية.وقال واتارا، خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مدينة أبيدجان، إن الدول الـ8 الأعضاء بالاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب إفريقيا سينهون التداول بالفرنك الإفريقي واستبداله بعملة "إيكو".وأضاف أن دول الاتحاد قررت "إصلاح الفرنك الإفريقي من خلال اعتماد تغييرات جوهرية، بينها تغيير الإسم، ووقف مركزية 50% من الاحتياطي لدى الخزانة الفرنسية".وإيكو هو الاسم المقترح للعملة المشتركة التي خططت منطقة غرب افريقيا النقدية لطرحها في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المعروفة اختصارًا باسم (ECOWAS).وبموجب ترتيب معين وصفه محللون بأنه بقايا استعمارية، كان على تلك الدول الإفريقية إيداع نصف احتياطاتها من العملات الأجنبية، في المصرف المركزي لفرنسا.الدول الثمانية التي تعتزم إنهاء تداول الفرنك الإفريقي هي: بنين، وتوغو، وبوركينا فاسو، ومالي، و كوت ديفوار، والنيجر، وغينيا بيساو، والسنغال.وكان رئيس بنين، باتريس تالون، قال الشهر الماضي لإذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه)، إن 8 دول غرب إفريقية ستسحب من فرنسا الاحتياطات الأجنبية لعملتها الفرنك الإفريقي (CFA).