قدم: ليستر يتقدم بهدف ويرد مانشستر سيتي بثلاثية في ''البريميرليغ''

Samedi 21 Decembre 2019
الأناضول - حقق فريق مانشستر سيتي، السبت، فوزًا على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).
بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 38 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف ليستر سيتي الوصيف، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 49 نقطة.
تسيد الحذر الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول إلى أن جاءت الدقيقة 22 لتشهد هدف التقدم لليستر سيتي عن طريق جيمي فاردي.
وتمكن الجزائري رياض محرز من إدراك التعادل في الدقيقة 30، قبل أن يضيف الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 43 ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وبحث لاعبو ليستر سيتي عن فرصة إدراك التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى.
وقضى السيتي على آمال ليستر في التعادل بتسجيل البرازيلي غابرييل خيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 69.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 38 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف ليستر سيتي الوصيف، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 49 نقطة.
تسيد الحذر الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول إلى أن جاءت الدقيقة 22 لتشهد هدف التقدم لليستر سيتي عن طريق جيمي فاردي.
وتمكن الجزائري رياض محرز من إدراك التعادل في الدقيقة 30، قبل أن يضيف الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 43 ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وبحث لاعبو ليستر سيتي عن فرصة إدراك التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى.
وقضى السيتي على آمال ليستر في التعادل بتسجيل البرازيلي غابرييل خيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 69.
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