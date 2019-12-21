مدرب الهلال السعودي حزين لعدم انتزاع برونزية المونديال

Samedi 21 Decembre 2019



الأناضول

مونتيري المكسيكي يهزم الهلال السعودي وينتزع برونزية المونديال

أعرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن حزنه لفشل فريقه في انتزاع الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت بقطر.جاءت تصريحات لوسيسكو عقب هزيمة الهلال من مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال لوسيسكو "أعتقد أننا أضعنا فوزاً كان في المتناول بعدما سيطرنا على الكثير من فترات اللقاء، وأهدرنا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بفوزنا بالبرونزية".وأضاف: "لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا، ولم تمض الأمور بالشكل المطلوب والصحيح، حتى وصلنا لركلات الجزاء التي رجحت كفة الفريق المنافس".واختتم المدرب الروماني تصريحاته بالقول "الإرادة كانت حاضرة بين لاعبي الهلال بدليل سيطرتنا على مجريات الأمور خلال اللقاء الذي كان ممتعًا للغاية".حصل فريق مونتيري المكسيكي، السبت، على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في قطر.وتغلب مونتيري على الهلال السعودي بضربات الترجيح بنتيجة 4- 3، بعد التعادل في الوقت الأصلي لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بهدفين لكل فريق.قدم مونتيري أداءً قويًا في الشوط الأول وسيطر على أغلب أوقاته، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الهلال.ولكن عاد الهلال ليظهر بشكل جيد في الربع ساعة الأخيرة للشوط، ونجح في تسجيل هدفه الأول عن طريق البرازيلي كارلوس إداردو في الدقيقة 36.دخل مونتيري الشوط الثاني أكثر قوة، ونجح في قلب النتيجة وسجل هدفين عبر أرتورو غونزاليس والأرجنتيني ماكسيميليانو ميزا في الدقيقتين 56 و61.ضغط الهلال بعد الهدفين، حتى نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة 66.ليلجأ بعدها الفريقين لضربات الترجيح، والتي يحسمها مونتيري بنتيجة 4- 3، ويحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.