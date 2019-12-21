الرئيس الفرنسي من ساحل العاج: ''مكافحة الجهاديين في الساحل تحتاج إلى دفع جديد''

Samedi 21 Decembre 2019



فرانس 24

قمة دول مجموعة الساحل

- من قاعدة "بور بويت" في ساحل العاج، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل تحتاج إلى "دفع جديد"، وذلك بمناسبة قمة من المرتقب عقدها في يناير/كانون الثاني 2020 لقادة دول المنطقة في مدينة بو (Pau) جنوب غرب فرنسا.وقال مخاطبا ألف جندي فرنسي بعيد وصوله إلى ساحل العاج للاحتفال بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية، "آمل أن نتمكن من إعطاء عمق جديد وتعهدات جديدة ودفع جديد لهذه العملية من أجل كسب المعركة الضروري لاستقرار الساحل وأمنه وبشكل أوسع للمنطقة وأيضا أوروبا".وقال إن الهدف من قمة 13 يناير/كانون الثاني مع قادة دول مجموعة الساحل، وهي مالي والنيجر وبروكينا فاسو وتشاد وموريتانيا، هو "إعادة توضيح الإطار السياسي والاستراتيجي" للعملية مضيفا أنه "بدون انخراطهم السياسي لا يمكننا أن نتحرك بنجاعة في الساحل".وبعد زيارة ساحل العاج يزور ماكرون الأحد لبضع ساعات نيامي لإجراء مباحثات مع نظيره النيجري محمدو يوسوفو.فرانس24/أ ف ب