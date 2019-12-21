Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ba3eed Annak  

الرئيس الفرنسي من ساحل العاج: ''مكافحة الجهاديين في الساحل تحتاج إلى دفع جديد''

Samedi 21 Decembre 2019

Samedi 21 Decembre 2019
فرانس 24 - من قاعدة "بور بويت" في ساحل العاج، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل تحتاج إلى "دفع جديد"، وذلك بمناسبة قمة من المرتقب عقدها في يناير/كانون الثاني 2020 لقادة دول المنطقة في مدينة بو (Pau) جنوب غرب فرنسا.

وقال مخاطبا ألف جندي فرنسي بعيد وصوله إلى ساحل العاج للاحتفال بعيد الميلاد مع القوات الفرنسية، "آمل أن نتمكن من إعطاء عمق جديد وتعهدات جديدة ودفع جديد لهذه العملية من أجل كسب المعركة الضروري لاستقرار الساحل وأمنه وبشكل أوسع للمنطقة وأيضا أوروبا".


قمة دول مجموعة الساحل

وقال إن الهدف من قمة 13 يناير/كانون الثاني مع قادة دول مجموعة الساحل، وهي مالي والنيجر وبروكينا فاسو وتشاد وموريتانيا، هو "إعادة توضيح الإطار السياسي والاستراتيجي" للعملية مضيفا أنه "بدون انخراطهم السياسي لا يمكننا أن نتحرك بنجاعة في الساحل".

وبعد زيارة ساحل العاج يزور ماكرون الأحد لبضع ساعات نيامي لإجراء مباحثات مع نظيره النيجري محمدو يوسوفو.

فرانس24/أ ف ب



  
  
     
  

festival-239a367d4ce59f55aa4eed04f4b45ecf-2019-12-21 13:18:04






0 de 0 commentaires pour l'article 194763



En continu

الرجوع الشتائي

السبت 21 ديسمبر 2019 | 24 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:08 14:49 12:24 07:28 05:55
19°
 22° % 48 :الرطــوبة
تونــس 16°
4.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
22°-1619°-1517°-1318°-1320°-12
  • Avoirs en devises
    18925,8

  • (20 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,15465 DT        1$ =2,83466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 dec)   713,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576934654|194763 306|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires