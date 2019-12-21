Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ba3eed Annak  

شرطي أمريكي يقتل مواطنا قطريا بعد مشادة بينهما

Samedi 21 Decembre 2019

Samedi 21 Decembre 2019
الأناضول -
عقب رصده محمد أحمد الهاشمي (25 عاما) الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب وهو يلقي إشارة مرورية على الأرض



ذكرت السلطات الأمريكية، السبت، أن شرطيا قتل مواطنا قطريا في مدينة تيمبي بولاية أريزونا، بعد مشادة بينهما.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، عن مدير إدارة السلامة العامة في الولاية فرانك ميلستيد، أن الشرطي رصد مواطنا قطريا يدعى محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، وهو يلقي إشارة مرورية على الأرض.

وقال ميلستيد: "عندما أمره الشرطي بالتقاط الإشارة، لم ينقَد (الهاشمي) للأوامر".

وأضاف: "استخدم الشرطي بعد ذلك صاعقا كهربائيا، لكن (الهاشمي) اتجه إلى الشرطي ولكمه وركله".

وبيّن أنه عندما شعر الشرطي بالخطر على حياته، أطلق النار من سلاحه (على الهاشمي) وأرداه قتيلا".

ولم تتضح تفاصيل أكثر عن الهاشمي الذي وصل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب.

ولم يصدر على الفور بيان من الدوحة تعليقا على ما نقلته "أسوشييتد برس".

  
  
     
  

festival-067e4a624586ec5cc86b1944b9799200-2019-12-21 13:06:35






0 de 0 commentaires pour l'article 194762



En continu

الرجوع الشتائي

السبت 21 ديسمبر 2019 | 24 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:08 14:49 12:24 07:28 05:55
19°
 22° % 48 :الرطــوبة
تونــس 16°
4.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
22°-1619°-1517°-1318°-1320°-12
  • Avoirs en devises
    18925,8

  • (20 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,15465 DT        1$ =2,83466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 dec)   713,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576934653|194762 2275|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires