ليبيا.. القوات الحكومة تعلن مقتل 3 أشخاص بقصف إماراتي على مسلاتة

Samedi 21 Decembre 2019



الأناضول

أعلنت القوات الحكومية الليبية، السبت، مقتل ثلاثة أشخاص، جراء غارات نفذها طيران إماراتي على مدينة مسلاتة، واستهداف الأحياء السكنية بغارتين في مدينة زليتن.وذكر المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" في بيان، أن القصف نفّذته طائرات مسيرة داعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر، دون أن يوضح ما إذا كان القتلى مدنيين أم عسكريين.وأشار البيان أن مدينة مسلاتة (130 كم شرق العاصمة طرابلس) تعرضت لأكثر من 10 غارات للطيران الإماراتي المسير.ولفت إلى أن مسلحي حفتر قاموا بقصف الأحياء السكنية وسط المدينة بثمانية صواريخ من نوع "غراد".كما أعلن المركز الإعلامي لـ"بركان الغضب"، في بيان آخر، أن طيران إمارتي مسير استهدف بغارتين، الأحياء السكنية في مدينة زليتن(150 كم شرق العاصمة طرابلس).ولم يوضح البيان إن كان هناك خسائر نتيجة القصف.