الشمس تتعامد على معبد مصري إيذانا ببدء ''الانقلاب الشتوي''

Samedi 21 Decembre 2019
الأناضول - القاهرة
معبد قصر قارون بمحافظة الفيوم، في ظاهرة فلكية تحدث مرة واحدة سنويا مع بدء فصل الشتاء.
شهدت محافظة الفيوم المصرية، صباح السبت، تعامد الشمس على معبد قصر قارون، في ظاهرة فلكية تحدث مرة واحدة سنويا مع بدء فصل الشتاء، ما أسماه الفراعنة بـ"الانقلاب الشتوي".
وأفاد مراسل الأناضول أن ضوء الشمس بقي عموديا على المقصورة الرئيسية واليمنى بالمعبد لمدة 25 دقيقة.
فيما لم تتعامد الشمس على المقصورة اليسرى، وهو ما يرجعه باحثون، إلى أن هذه المقصورة كانت بها مومياء التمساح رمز الإله "سوبك"، الذى لا يمكن تعريضه للشمس حتى لا تتعرض المومياء للأذى، وفق العقيدة الفرعونية القديمة.
ومعبد قصر قارون بمحافظة الفيوم (جنوب القاهرة) بُني في العصر اليوناني الروماني (323 ـ 31 ق.م) وخُصص لعبادة الإله "سوبك" و"ديونيسيوس" ألهة الخمر والحب عند الرومان.
ويضم معبد قصر قارون نحو 100 حجرة أثرية كانت تستخدم في تخزين الغلال والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى عدة متاهات وسراديب.
ويتميز مدخل المعبد بوجود رسومات شمس مُجنحة، كما يحوي السقف نقوشًا للتمساح "الإله سوبك" ونقوشًا ملكية، ويطل المعبد من الجنوب والغرب على صحراء، ومن الشمال والشرق على أراض زراعية بمحافظة الفيوم التي تبعد 130 كيلو مترا جنوب القاهرة.
معبد قصر قارون بمحافظة الفيوم، في ظاهرة فلكية تحدث مرة واحدة سنويا مع بدء فصل الشتاء.
شهدت محافظة الفيوم المصرية، صباح السبت، تعامد الشمس على معبد قصر قارون، في ظاهرة فلكية تحدث مرة واحدة سنويا مع بدء فصل الشتاء، ما أسماه الفراعنة بـ"الانقلاب الشتوي".
وأفاد مراسل الأناضول أن ضوء الشمس بقي عموديا على المقصورة الرئيسية واليمنى بالمعبد لمدة 25 دقيقة.
فيما لم تتعامد الشمس على المقصورة اليسرى، وهو ما يرجعه باحثون، إلى أن هذه المقصورة كانت بها مومياء التمساح رمز الإله "سوبك"، الذى لا يمكن تعريضه للشمس حتى لا تتعرض المومياء للأذى، وفق العقيدة الفرعونية القديمة.
ومعبد قصر قارون بمحافظة الفيوم (جنوب القاهرة) بُني في العصر اليوناني الروماني (323 ـ 31 ق.م) وخُصص لعبادة الإله "سوبك" و"ديونيسيوس" ألهة الخمر والحب عند الرومان.
ويضم معبد قصر قارون نحو 100 حجرة أثرية كانت تستخدم في تخزين الغلال والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى عدة متاهات وسراديب.
ويتميز مدخل المعبد بوجود رسومات شمس مُجنحة، كما يحوي السقف نقوشًا للتمساح "الإله سوبك" ونقوشًا ملكية، ويطل المعبد من الجنوب والغرب على صحراء، ومن الشمال والشرق على أراض زراعية بمحافظة الفيوم التي تبعد 130 كيلو مترا جنوب القاهرة.
En continu
- 10:49 حكومة الرئيس
- Hier 20:20 ليبيا.. ارتفاع قتلى قوة حماية سرت إلى 5
- Hier 17:01 الأديب تحت النيران الصديقة والمعادية..
- Hier 16:59 في الرد على الدرويش!!!
- Hier 14:32 بداية من يوم الغد:انطلاق تصوير اولاد مفيدة
- Hier 12:39 أردوغان يحذر من محاولات ''شرعنة'' حفتر
الرجوع الشتائي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:08
|14:49
|12:24
|07:28
|05:55
|
18°
|20°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-16
|20°-15
|17°-13
|18°-13
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 96 821) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 72 856) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 538) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 54 143) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 476) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 141) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 43 749) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 679) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 154) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 838) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 193) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 442) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 39 201) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 38 118) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 673) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 213) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 940) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
( 35 875) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 34 509) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
( 33 857) هادي زعيّم يعلن انهاء تعاقده مع مو
Par:Azzah (France )
Sur: تسليم جائزة رئيس الجمهورية لأحسن باحث تونسي مقيم بالخارج إلى الأستاذ عادل النفزي