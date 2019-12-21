حكومة الرئيس

Samedi 21 Decembre 2019



الاتفاق المبدئي بين احزاب النهضة و التيار الديمقراطي و حركة الشعب و تحيا تونس حول تشكيل الحكومة القادمة أسعد الكثير من التونسيين الذين عبروا في الانتخابات الاخيرة عن رغبتهم في التغيير من خلال صعود احزاب الصف الثوري و فوز الرئيس المستقل قيس سعيد بما يشبه التفويض الشعبي (نسبة73%).و لا شك ان هذا الائتلاف الحكومي المرتقب بمثابة الكتلة التاريخية فهو لقاء بين مكونات ايديولوجية مختلفة عرفت صراعات تاريخية . لكن ما الذي حصل بعد ان كانت الامور تتجه نحو حكومة تشمل حركة النهضة و قلب تونس و كتلة الاصلاح الوطني بعد تعثر المفاوضات مع التيار الديمقراطي و حركة الشعب اللذان أعلنا انسحابهما من المشاورات ؟حكومة النهضة و قلب تونس ستجعل الرئيس قيس سعيد في عزلة وهو الذي بنى حملته الانتخابية على التغيير و مقاومة الفساد و رفض المنظومة القديمة، و يعرف المتابعون ان حزب قلب تونس و رئيسه نبيل القروي تلاحقه شبهات فساد وهو من الأحزاب المحمولة على المنظومة القديمة.و كان خطاب قيس سعيد في سيدي بوزيد بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة و تحذيره من المؤامرات و الغرف المظلمة و المكائد التي تحاك ضد البلاد و التمرد على نتائج الانتخابات بمثابة الضوء الأحمر لجميع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة و خاصة حركة النهضة التي سارع رئيسها راشد الغنوشي للقاء الرئيس في منزله و هناك دافع قيس سعيد على ضرورة دخول حركة الشعب و التيار الديمقراطي و تحيا تونس الى الحكومة حتى تكون الرسالة ايجابية الى الشعب التونسي و خصوصا الشباب الذين يرون في هذه الأحزاب بوادر اصلاح و تغيير و أمل . فلا ننسى أننا أمام شهر جانفي الساخن و تصاعد التحركات الاحتجاجية من المعطلين عن العمل في القصرين الذين حاولوا اقتحام مجلس النواب او العودة الى التهديد بالعودة الى اعتصام الكامور في تطاوين حيث تم اقتحام مقر الولاية و هروب الوالي .من ناحية أخرى اشترط يوسف الشاهد الدخول الى الحكومة مقابل اقصاء حزب قلب تونس ،،، في هذه الاثناء لعب الوسطاء المستقلون الذين يؤيدون حكومة الصف الثوري و القطع مع منظومة الفساد و الاستبداد مثل حبيب بوعجيلة و جوهر بن مبارك و غيرهم دورا في رعاية المفاوضات و تقريب وجهات النظر و تقديم التنازلات لمصلحة الوطن مما ساعد على تحقيق تقدم هام اثر اللقاء الذي جمع مساء الخميس بين راشد الغنوشي و محمد عبو و يوسف الشاهد .لقاء الجمعة بين جميع الاطراف و رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي هو بداية المشاورات الرسمية حول طلبات كل الأحزاب المشاركة فقد تمت الاستجابة لطلب التيار الديمقراطي لتمكينه من حقائب العدل و الاصلاح الاداري ووزارة اخرى مع تحييد وزارة الداخلية التي ستكون لشخصية يقبل بها ، كما تم تدوين مسودة اعلان سياسي للحكومة طالب به حركة الشعب و التي طالبت ايضا باربع وزارات منها وزارة التربية فلا ننسى ان اغلب كوادر و قواعد الحزب من رجال التعليم و الطبقة الوسطى .في الاثناء ظهرت بعض الخلافات الداخلية داخل هذه الأحزاب بسبب اختلاف وجهات النظر لكن لقاء السبت في دار الضيافة سيكون حاسما و قد يعلن عن الحكومة الجديدة بداية الاسبوع القادم .هناك ايضا معطى مهم وهو الدور الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل حيث التقى أمينه العام نور الدين الطبوبي رئيس الحكومة المكلف اربع مرات و ساعد على دفع المفاوضات و لا ننسى ان بعض الوزارات يتدخل الاتحاد في تعيينها بشكل غير مباشر مثل وزارة الشؤون الاجتماعية التي قد تمنح لحركة الشعب او لشخصية قريبة من الاتحاد .الحكومة المرتقبة ستواجه اوضاعا صعبة لكنها قادرة على وقف نزيف الفساد و التصدي لقوى الردة و الاستبداد ،،، سماها الحبيب الجملي بحكومة الإنجاز الوطني ، و الانجاز لا يتحقق إلا بالحوكمة و إعادة قيمة العمل و اعلاء المصلحة الوطنية على مصالح مراكز النفوذ .الشعب اراد التغيير و الحكومة المرتقبة تمثل قطاعات واسعة من الشعب قد تحمل أملا في التغيير و رسالة ايجابية .كاتب و محلل سياسي